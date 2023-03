Warum SPD-Rat Thomas Reißig aus Plüderhausen seit 25 Jahren Schöffe am Gericht ist

Schöffen gesucht – mancherorts sogar vergeblich, wie jüngst in einem Bericht in der Tagesschau Alarm geschlagen wurde. Für Schorndorf trifft das aber offenbar nicht zu: Das Interesse ist nicht nur groß, „es ist immens angestiegen“, sagt Amtsgerichtsdirektorin Doris Greiner auf Anfrage. Bei einem Informationsabend zur bevorstehenden Schöffenwahl waren 40 Interessierte ins Rathaus gekommen, mehr als 60 Bewerbungen sind bei der Stadt Schorndorf, die wie alle Kommunen im Amtsgerichtsbezirk eine Vorschlagsliste für den Wahlausschuss zusammenstellt, bereits eingegangen. Und dabei werden nur sechs Haupt- und sechs Ersatzschöffen für die nächsten fünf Jahre gesucht. Bewerbungsschluss ist der 6. April.

Schöffen sind Laien auf der Richterbank, ihre Stimme hat direkten Einfluss auf das Urteil. Einer, der schon seit mindestens 25 Jahren dabei ist, ist Thomas Reißig. In Plüderhausen kennt man den selbstständigen Versicherungskaufmann auch als SPD-Gemeinderat. Seit fast 40 Jahren ist er in der Kommunalpolitik aktiv. In jungen Jahren war er 15 Jahre lang Vorsitzender des Jugendclubs Plüderhausen, seit 25 Jahren ist er Ausschussmitglied im Tier- und Naturschutzverein Plüderhausen und Umgebung, genauso lange sitzt er im Ausschuss des Handels- und Gewerbevereins und macht sich stark für den Einzelhandel im Ort. Reißig ist im Ortsverein der von Karl-Heinz Böhm gegründeten Stiftung „Menschen für Menschen“ und in der Bürgerstiftung aktiv. Bevor er sich selbstständig gemacht hat, war er Betriebsratsvorsitzender in einer Firma in Waldhausen. Von all seinen Ehrenämtern, sagt er, sei das Schöffenamt „das spannendste“.

Gerechtigkeitsfanatiker, der als Schöffe eines gelernt hat: Demut

In grauer Vorzeit, erzählt er, habe er sogar mal ein Jura-Studium in Erwägung gezogen. Doch ausgestattet mit einem großen Gerechtigkeitssinn – „ich bin Gerechtigkeitsfanatiker“ – habe er diesen Plan irgendwann verworfen, weil vor Gericht eben nicht immer der recht bekommt, der nach landläufiger Meinung recht hat. Als er dann aus dem Plüderhäuser Gemeinderat heraus als Schöffe vorgeschlagen wurde, hat er die Chance ergriffen und seither viel gelernt: „Das Schöffenamt“, sagt Reißig, „bereichert das Leben und verändert dich auch“. Denn was er in den Jahren auf der Richterbank – erst im Schorndorfer Amtsgericht und zwischenzeitlich im Landgericht Stuttgart – erlebt hat, das hat den 65-Jährigen vor allem eines gelehrt: Demut. Wie gut es ihm selbst geht und wie behütet er aufwachsen konnte – das ist ihm in seinem Amt schon einige Male klargeworden: „Das ist das Leben pur.“

Und genau das ist an Laienrichtern gefragt: Sie sollen nicht nach juristischen Gesichtspunkten urteilen, sondern nach dem gesunden Menschenverstand. Darum bekommen sie auch erst ein paar Minuten vor der Verhandlung überhaupt den jeweiligen Fall dargelegt. Doch ihre Stimme zählt genauso viel wie die der hauptamtlichen Richter: Und so ist es auch in Reißigs langjährigem Einsatz durchaus schon einmal vorgekommen, dass die Schöffen anderer Meinung waren und den Richter überstimmt haben.

Bestimmt die Hälfte der Fälle: Drogendelikte

Für Thomas Reißig ist das Schöffenamt aber nicht nur „ein toller Job“, es ist auch ein Amt mit großer Verantwortung, „weil man dem Opfer, aber auch dem Angeklagten gerecht werden will“. Die Hälfte der Fälle betreffen nach Reißigs Einschätzung Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also Drogendelikte. Ansonsten hat es das Schöffengericht – wie erst zuletzt der Fall – mit Kinderpornografie zu tun, mit Körperverletzung oder Erpressung. In den 15 Jahren, die Reißig als Schöffe am Stuttgarter Landgericht Urteile gefällt hat, war er auch mit Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag konfrontiert.

Im aktuellen Bewerbungsverfahren ist der 65-Jährige wieder dabei. Doch es wird seine letzte Amtszeit sein: Bewerber für das Schöffenamt müssen unter 70 Jahre sein. Wenn er im Freundeskreis von seinem Ehrenamt erzählt, für das er auch eine Entschädigung für Verdienstausfall, Zeitversäumnis und Fahrtkosten bekommt, dann sei das Interesse immer groß. Doch Reißig stellt auch fest: Die meisten Laienrichter sind im Rentenalter. „Mir fehlen die Jüngeren, die haben eine ganz andere Lebenserfahrung.“

Das hat auch der Präsident des Bundesverbands ehrenamtlicher Richterinnen und Richter jüngst beklagt. Um Jüngere zu erreichen, hat der Verband extra das vom Bundesjustizministerium geförderte Informationsportal Schöffenwahl2023.de ins Leben gerufen. Unter der Überschrift „Der Rechtsstaat braucht dich“, erfahren Interessierte, dass Schöffen, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten: „Du stärkst die Demokratie und beteiligst dich an der Rechtsprechung.“ Schöffen fällen gemeinsam mit den Richtern das Urteil und entscheiden auch über die Höhe des Strafmaßes. Doch der Verband spricht sich für eine kürzere Amtszeit aus: Die Verpflichtung auf fünf Jahre sei gerade für jüngere Interessenten oft abschreckend. Mit bis zu zehn Verhandlungsterminen im Jahr müssen Schöffen am Schorndorfer Amtsgericht rechnen.

„Die Kombination aus juristischem Sachverstand der Berufsrichterinnen und Berufsrichter und deine Überzeugungen“, ist auf der Internetseite zu lesen, „machen unser Rechtswesen besser und transparenter.“ Dass mit den Laienrichtern, die im Idealfall den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren, die Gesellschaft am Gerichtsverfahren beteiligt ist, das schätzt auch die Schorndorfer Richterin Doris Greiner.

Für das Schöffenamt bewerben kann sich, wer mit Beginn der Amtsperiode mindestens 25 und unter 70 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft hat und straffrei ist. Schöffen sollten außerdem vorurteilsfrei und verantwortungsbewusst sein, meinungsstark und überzeugungsfähig.

Info

Weitere Informationen zur Schöffenwahl für das Amts- und das Landgericht gibt es auf der Internetseite der Stadt Schorndorf unter www.schorndorf.de/de/stadt-buerger/aktuelles/schoeffenwahl. Hier ist auch der Zugang zur Online-Bewerbung zu finden sowie das Bewerbungsformular.