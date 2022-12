Was bleibt von 2022, wie wird 2023? Das sagen Persönlichkeiten aus Schorndorf

Der Krieg und die Pandemie – zwei Ereignisse, die 2022 prägten. Was soll 2023 bringen und was ist vom zu Ende gegangenen Jahr noch in Erinnerung geblieben? Ausgewählte Persönlichkeiten haben bemerkenswerte und nachdenkliche Antworten auf diese Fragen zum Jahreswechsel gefunden.

Bernd Hornikel, Oberbürgermeister von Schorndorf:

Das Besondere an 2022 war für mich natürlich, dass ich seit März Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf sein darf. Dieses Amt erfüllt mich auch nach zehn Monaten mit Stolz und Freude wie am ersten Tag.

Gleichzeitig war 2022 ein Jahr der Krisen. Der furchtbare Krieg in der Ukraine, der eine Woche vor meinem Amtsantritt begann, erschüttert mich weiterhin. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es zu einem Krieg direkt vor unserer Haustür kommen kann. Zudem hat es mich tief bewegt, welche Solidarität die Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger gezeigt haben. Zahlreiche Ehrenamtliche haben Seite an Seite mit der Stadtverwaltung rund um die Uhr daran gearbeitet, ukrainischen Geflüchteten zu helfen und ihnen eine neue Heimat zu geben. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön und ich wünsche mir, dass diese Solidarität in unserer Stadt auch 2023 weiter zu spüren ist.

Trotz aller Krisen gehe ich mit Zuversicht ins neue Jahr. Gemeinderat und Stadtverwaltung haben harte Entscheidungen treffen müssen. Wichtig war mir, dass wir das im guten Einvernehmen tun, und das ist uns gelungen. Für 2023 wünsche ich uns allen in erster Linie Frieden und Gesundheit. Ich freue mich auf weniger Krise und mehr Gestalten.

Dr. Juliane Baur, Dekanin:

2022 wird mir als Jahr immer neuer Krisen im Gedächtnis bleiben. Krisen, von denen keine schon wirklich überwunden ist, so dass der Eindruck entstanden ist, dass einfach alles zusammenkommt und die Belastung aller immer größer wird: der schreckliche Krieg in der Ukraine, die darüber fast vergessenen Kriege anderswo, die Energiekrise, die steigende Inflation, die Klimakrise, die immer noch kaum überwundene Corona-Krise und bei den großen christlichen Kirchen auch der Eindruck einer Kirchenkrise.

Für das neue Jahr wünsche ich mir einen umfassenden Bewusstseinswandel. Es kommt ja wirklich alles zusammen, und das liegt daran, dass die eine Krise mit der anderen zusammenhängt, es überall Wechselwirkungen gibt, und dass wir global aufeinander angewiesen sind. Diese Einsicht wünsche ich allen und insbesondere denjenigen, die in ihren Ländern Entscheidungen beeinflussen können.

Aber was im Großen wichtig ist, gilt genauso auch im Kleinen einer Stadtgesellschaft und im persönlichen Bereich. Viele Menschen sehnen sich danach, gesehen zu werden. Die Bilderflut vor allem in den sozialen Medien zeugt davon. Wirklich gesehen zu werden geht aber tiefer, als Schnappschüsse zu verbreiten. Wir glauben als Christinnen und Christen, dass Gott ein Gott ist, der uns wirklich ansieht. Die Jahreslosung für 2023 bringt das auf den Punkt. Ich wünsche uns, dass wir uns auch gegenseitig wirklich ansehen. Ansehen und wertschätzen. Ich meine, das hilft für alles, was gemeinsam zu entscheiden und zu tun ist.

Ulrich Fink, Schorndorf-Centro-Geschäftsführer:

2022 ist für mich persönlich das Jahr der Umstrukturierung des Citymarketings in Schorndorf mit der Abgabe der Veranstaltungen und des Stadtgutscheins an den Eigenbetrieb Tourismus und Citymarketing. Besonders einprägend war die schwierige Zusammenarbeit zwischen den handelnden Personen, aber auch, dass diese Schwierigkeiten durch konstruktive Gespräche überwunden wurden. Geprägt wurde das Jahr 2022 noch durch die Einschränkungen durch die Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges.

2023 werden Schorndorf-Centro und der BdS Schorndorf sich zu einem noch schlagkräftigeren Verein, der die Interessen von Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistern bündelt und öffentlich vertritt, sich aber auch weiterhin um eine funktionierende Innenstadt kümmert. Eine attraktive Innenstadt ist für den Standort Schorndorf ein sehr wichtiger Faktor. Dazu gehört trotz klammer Kassen die Forderung nach einer Umgestaltung des Unteren Marktplatzes und des Bahnhofvorplatzes. Die Planung muss dringend in einem gemeinsamen Prozess von Gemeinderat, Verwaltung und Anliegern gemeinsam mit dem BdS-Schorndorf-Centro erfolgen, dass nach Abschluss der Bauarbeiten am Marktplatz sofort mit der Umsetzung der Neugestaltung gestartet werden kann.

Für mich persönlich wird 2023 wichtig, dass bis zum Jahresende ein Nachfolger für die Geschäftsstelle des neuen Vereins BdS-Schorndorf-Centro gefunden und von mir eingearbeitet wird, damit ich im Jahr 2024 mehr Zeit mit meiner Frau und den Enkelkindern verbringen kann.

Stefanie Grünes, Geschäftsführerin des Kulturforums:

Vorfreude und Optimismus prägten zu Beginn des Jahres 2022 das Schaffen im Kulturforum. Es sollte zur Normalität zurückgekehrt werden, nach dem Wegfall der Einschränkungen für den Kulturbetrieb. Die Schorndorfer Gitarrentage fanden endlich wieder statt, die Kunstnacht wurde organisiert, Ausstellungen eröffnet, Autoren eingeladen, Überlegungen für das neue Kunstkaufhaus und die erste Open Stage der neuen Meetup-Gruppe wurden angestellt. Beeindruckend war die Leidenschaft, mit der sich alle Beteiligten engagierten. Dann folgte der 24. Februar und das Jahr nahm wieder einen anderen Verlauf als gedacht. Es gab keine Vorschriften mehr, aber dafür die Frage: Kommen Besucher/-innen und wie viele? Hier stellte sich 2022 eine neue Normalität ein. Tickets wurden kurzfristig gekauft, von insgesamt weniger Besucher/-innen.

Die Großwetterlage für 2023: wolkig. Die eingefrorenen Zuschüsse für das Kulturforum auf einem Niveau von vor 2014 führen zu massiven Kürzungen im Programmangebot. Es wird kleiner und leider auch provinzieller ohne internationales Festival wie die Gitarrentage. Die Hoffnung für 2023: mehr Berichterstattung über die dann geringere Anzahl an Kulturangeboten. Auch, dass uns Ehrenamtliche wie auch Besucher/-innen bei weniger Programm dennoch gewogen bleiben. Und vielleicht sogar das Kulturforum als neue Mitglieder unterstützen.

Ingrid und Eberhard Bolay vom Weltladen „El Mundo“:

Eindrückliche Erinnerungen aus 2022? Kriege weltweit, auch in der Ukraine, Hunger und Elend, die leidende Natur und das Klima. Wir hoffen auf Lösungen! Lasst uns Schönes erinnern: Nach Corona-Jahren ging es aufwärts! Unsere Kunden sind dem Weltladen treu geblieben. Mit Umsätzen wie vor Corona können wir unseren Partnern weiterhin faire Handelsbeziehungen bieten. Unsere Bildungsreferentin ist zunehmend gefragt. Wir bekamen ein Lieferkettengesetz. Hoffentlich schafft die EU ein wirksameres. Über 150 Menschen haben unsere Modenschau in der Manufaktur besucht. Schülerinnen, Lehrer und Mitarbeiterinnen haben wunderbare, fair produzierte und gehandelte Mode präsentiert. Fairer Handel will Menschen in aller Welt, vom Baumwollbauern bis zur Näherin, das Recht sichern, durch ihrer Hände Arbeit würdig zu leben. Bekommen Menschen gerechte Löhne, für ihre Produkte, angemessene Preise und bestimmen ihre Lebensumstände mit, dann müssen sie ihre Heimat nicht verlassen. Fluchtursachen können vermieden werden. Gesicherte Einkommen ermöglichen Kindern aus armen Familien Bildung, das ist Friedensarbeit, nicht nur im globalen Süden.

Wir wünschen uns für 2023 mehr Menschen, auch in Schorndorf, die fair und bio einkaufen, weniger Fleisch und nur von „glücklichen Tieren“ essen, um auch Klimaziele zu erreichen. Schauen wir, was wir wirklich brauchen, um gut ohne unnötigen Luxus zu leben, dann könnte sich vieles ändern. Großartige Veränderungen in Handel, Industrie und Landwirtschaft entstehen, das bestätigen Studien (z.B. OECD, UNEP, IWF).

Als neuer Leiter des Polizeireviers Schorndorf darf ich einen Rückblick auf das Jahr 2022 wagen: Mein persönlicher Fokus hierbei fällt auf den Wechsel vom Polizeirevier Ellwangen zum Polizeirevier Schorndorf, wo ich jeweils als Revierleiter eingesetzt war bzw. jetzt bin. Hierbei freut mich besonders, dass ich nun in meinem alten Heimatrevier in meiner Heimatstadt die Verantwortung tragen darf und mit meinen Mitarbeiter/-innen bestmöglich für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen kann.

Rückblickend auf die Einsatzlage des Polizeireviers Schorndorf sind zu Beginn des Jahres – wie an vielen anderen Orten im Land auch – die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen anzuführen, die auch für das Polizeirevier eine deutliche Mehrbelastung darstellten. Zum Sommer hin kann aus polizeilicher Sicht zu den Festveranstaltungen wie SchoWo oder Plüderhäuser Festtage ein vergleichsweise ruhiger Verlauf attestiert werden. Als aktuellste und von mir auch persönlich begleitete, herausragende Lage ist der Einsatz in der Lederstraße am 21. Dezember zu benennen, bei dem sich trotz der tragischen Umstände die Einsatzmaßnahmen als gut funktionierend und gut verschränkt darstellten.

Als kleiner Ausblick für 2023: Beim Polizeirevier Schorndorf werden wir als Schwerpunkt, neben konsequenter Kriminalitätsbekämpfung und Verhinderung von Verkehrsunfällen, die weitere Optimierung der polizeilichen Fähigkeiten bei der Bewältigung von Einsatzlagen setzen und ich freue mich auf die Umsetzung mit meinem professionellen und hoch motivierten Team!