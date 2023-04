Was Häschen mit Ostern zu tun haben

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich schon mal die Frage gestellt, warum ein Hase die Ostereier bringt? Eine populäre Version der Osterhasen-Geschichte, die auf manchen Plattformen zu lesen ist, ist die des missglückten Osterbrotes: An Ostern wurde traditionell ein Osterbrot oder Osterkuchen in Form eines Lamms gebacken. Es wird erzählt, dass sich einmal das Gebäck im Ofen sehr stark verformte, so dass es hinterher einem Hasen mehr ähnelte als einem Lamm. Wieso sich gerade ein Hase als eines der bedeutsamsten Ostermotive durchgesetzt hat? Das lässt sich eventuell durch die Tatsache erklären, dass Hasen und Eier Zeichen der Fruchtbarkeit sind.

Zwergkaninchen sind die beliebteste Rasse

Hasen galten als Boten der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Möglicherweise leitet sich von ihrem Namen der Begriff Ostern für das Auferstehungsfest Christi ab.

Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs bei den Kleintierzüchtern in Schorndorf aus? Bei den sieben Kaninchenzüchtern wartet man derzeit noch geduldig auf die kleinen Häschen. „Im Moment sind die werdenden Mütter etwas nervös“, sagt Georg Griese, Erster Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins. Deshalb dürfen Fremde die Hasen auch gerade nicht stören. Bei den Kleintierzüchtern sind acht Kaninchenrassen vertreten: „Je nach Rasse sind sechs bis sieben Häsinnen dabei“, sagt Griese.

Die Zwergkaninchen seien die beliebteste Rasse. Sie werden auch vermehrt zu Hause gehalten und sind bei Familien mit Kindern beliebt. Untereinander unterscheiden sich Zwergkaninchen in ihrer Größe, Fellfarbe und durch Körpermerkmale. Ähnlich wie ihre größeren Verwandten sind Zwergkaninchen sehr gesellig und pflegen eine soziale Gemeinschaft mit Artgenossen. Zu den eher seltenen Kaninchenrassen, die sogar teilweise vom Aussterben bedroht seien und auf der „Roten Liste“ stehen, gehören laut Georg Griese unter anderem Marderkaninchen, Fuchskaninchen, Luxkaninchen, Englische Widder und Angora Meißner Widder. Aber wie auch immer, der Hase ist das Symbol für Ostern.

Andere Tiere „verstecken“ auch die Eier

Zudem galt er außerdem zu der Zeit, als Byzanz (Oströmisches Reich) das zweite christliche Zentrum der Welt war (565 bis 1453), als Symbol für Christus. Als Osterei-Bringer war der Hase allerdings in vielen Teilen Deutschlands bis ins 19. Jahrhundert hinein unbekannt. Erst die Spielzeug- und Süßwarenindustrie verhalf ihm zum Siegeszug. Der Osterhase ist aber keineswegs das einzige Tier, dem zugeschrieben wird, Eier zu verstecken. In manchen Gegenden und Ländern sind dafür die Hühner selbst (Tirol) oder der Kuckuck (Schweiz) zuständig.

Übrigens: Am Wochenende, Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, ab 10.30 Uhr, steht wieder die Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins Schorndorf an. Ausgestellt werden nur Kaninchen, Geflügel, und Tauben (nur Voliere) – von der kleinsten Rasse bis zur größten.