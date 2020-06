„In meinen Armen schläft das Meer, ohne Wellen, ohne Wind“, singt Nasim zu leichter Gitarrenmusik. Der 35-Jährige macht deutschen Indie-Pop. Eigentlich hatte er viele Shows geplant, unter anderem etwa auf der SchoWo. Doch wegen Corona hat er wie viele andere Künstlerinnen und Künstler keine echten Live-Auftritte mehr. Heute lebt Nasim in Stuttgart, doch aufgewachsen ist er in Buhlbronn. Er erinnert sich an die Anfänge seiner musikalischen Karriere, die in Schorndorf liegen.

