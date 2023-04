Was können Familien rund um Schorndorf in den Osterferien unternehmen?

Das hier ist keine umfassende Liste aller Angebote und Attraktionen für die Osterferien, aber eine kleine Sammlung mit Tipps, wie man sich Zeit über die Feiertage und in den kommenden Woche gut vertreiben kann: in Urbach, Winterbach, Rudersberg oder Schorndorf.

Basteln und Osterbingo, Führung und Nusszopf

Im Dorf- und Heimatmuseum in Winterbach (Herdfeld 5) gibt es am Ostersonntag, 9. April, Spiel und Spaß. Es hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch lohnt sich bei Regen und bei Sonnenschein. Das Bastelangebot (Pompon-Hasen, Girlande oder Ei mit Überraschung) ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Und wer noch nie Oster-Bingo gespielt hat, sollte unbedingt vorbeischauen. Um 14.30 Uhr kann das Museum im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung der Reservistenpfeifen und Reservistenkrüge kann ebenfalls besichtigt werden. Als Stärkung gibt es Getränke, Kaffee, Kuchen und Nusszopf.

Die Ölmühle in Michelau startet am Ostersonntag, 9. April, in die Saison. Das heißt, die historische Mühle ist offen zur Besichtigung, Kinder können dort alte Geräte erleben, anfassen und ausprobieren und der Kiosk hat geöffnet. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ölmühle liegt direkt am Wieslaufradwanderweg. Sie ist mit der Wieslauftalbahn gut zu erreichen, vom Bahnhof Michelau sind es nur wenige Gehminuten. Am Wochenende fährt auch die Schwäbische Waldbahn (Saisonbeginn 1. Mai). Wer mit dem Auto kommt, biegt in Michelau Richtung Asperglen ab und kann am Parkplatz beim Bahnhof oder dem Wanderparkplatz vor der Wieslaufbrücke parken. Mehr auf: www.mühlenkiosk.de

Remsis-Escape-Abenteuer und Figurenspiel "Freunde"

Ganz neu ist in Urbach Remsis Escape-Abenteuer, eine Mischung aus Escape-Game, Geocaching und Schnitzeljagd, ganz analog ohne Smartphone oder andere technische Hilfsmittel. Infos und Buchung auf www.remstal.de.

Im Figurentheater Phönix in Schorndorf ist am Donnerstag, 13. April, um 15 Uhr das Figurenspiel "Freunde" nach dem gleichnamigen Kinderbuch mit Franz von Hahn, Johnny Mauser und dem dicken Waldemar zu sehen. Die Aufführung ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Sie dauert etwa 45 Minuten.

Robin Hood im Urbacher Wald

Im Urbacher Wald findet am Samstag, 15. April, ein "Robin-Hood-Tag statt. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren, die Lust auf einen spannenden Tag im Urbacher Wald haben, sind dort richtig. In der Ankündigung heißt es: „Wir bauen uns Pfeil und Bogen, schnitzen und üben uns im Stockkampf. Dabei erleben wir sicherlich jede Menge Abenteuer.“ Treffpunkt ist um 14 Uhr am Waldwagen des Vereins Waldpädagogik Urbach, gleich um die Ecke vom Waldparkplatz Hagsteige. Das Waldabenteuer endet um 18 Uhr und kostet acht Euro pro Person. Die Anmeldung ist möglich bei Harald Kugler-Streng, per Mail an kugler.streng@gmail.com oder unter Telefon 0 15 23/4 13 70 85. Mehr auf www.waldpaedagogik-urbach.de.

Ebenfalls im Urbacher Wald ist natürlich der Walderlebnispfad mit den Kugelbahnen immer einen Besuch wert. Aber Achtung: An Zufahrt vom Freibad aus über die Hagsteige ist die Schranke an den Wochenenden wieder in Betrieb. Sie sollverhindern, dass auf und im Umfeld des Wanderparkplatzes am Wald unkoordiniert und übermäßig geparkt wird und somit im Falle eines Einsatzes Rettungsfahrzeuge jederzeit zum Einsatzort gelangen können. An den Wochenenden ist die Schranke von 9 bis 18 Uhr geschlossen.

Gäste und Besucher des Wald-Erlebnispfades oder des Bergrutsches bittet die Gemeindeverwaltung, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestelle „Banrain“, VVS Buslinie 249) anzureisen oder ihr Auto am Freibadparkplatz zu parken. Eine andere Möglichkeit für einen Besuch des beliebten Wald-Erlebnispfades bietet sich an den Wanderparkplätzen „Buchs“ und „Lauftreff“ im Bärenbachtal.