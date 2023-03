Was kosten Pellets in Schorndorf und woher kommt das Holz?

Pellets scheinen derzeit der Brennstoff der Stunde zu sein, nicht nur für Heizungen, sie werden auch in immer mehr Kraftwerken zur Stromerzeugung verfeuert. Die Pellet-Preise sind im vergangenen Jahr regelrecht explodiert. Jetzt sind sie wieder stark gesunken, die Entwicklung könnte aber wechselhaft bleiben. Bei der steigenden Nachfrage rücken jedoch immer mehr auch andere Fragen in den Vordergrund: Wo kommt das ganze Holz für die Pellets eigentlich her? Kann die steigende Nachfrage langfristig überhaupt gedeckt werden? Und ist das überhaupt noch nachhaltig?

Remstal-Pellets in Miedelsbach ist gewachsen

„Power für’s Ländle“ steht in grünem Schriftzug auf dem Sattelzug, der rückwärts in die Halle setzt. Goldbraun glänzen die Pellets, die darunter abgebildet sind. 28 Tonnen der kleinen, aus Holzspänen gepressten Stifte passen in den Auflieger. Der Fahrer setzt sein Gespann zurück bis zu den drei großen Metallsilos, dort öffnet er die Türen und eine Lawine an Pellets prasselt heraus in eine Wanne. Von dort werden sie über ein dickes Rohr in die Silos befördert. Insgesamt 1500 Tonnen kann Michael Lud dort lagern.

„Power für’s Ländle“ – das stehe nicht nur außen drauf, das sei auch drin, sagt der 37-jährige Chef von Remstal Pellets. Regional gewachsenes Holz, regional produzierte Pellets, Fahrer und Mitarbeiter, die in der Region wohnen und schwäbisch sprechen – damit wirbt er.

Lud, der in Rudersberg-Steinenberg wohnt, ist mit seiner Firma im September 2022 in die Hanfwiesenstraße im Gewerbegebiet im Schorndorfer Stadtteil Miedelsbach gezogen. Es war ein krasser Sprung: Das vorherige Pelletlager in Welzheim fasste gerade mal 150 Tonnen, die Kapazität hat sich also verzehnfacht. Statt 15 können jetzt bis zu 60 Tonnen in der Stunde gleichzeitig ein- und ausgelagert werden. Und trotzdem konnte er 2022 nicht die Nachfrage der Kunden decken und musste rationieren, was er auslieferte.

1400 neue Kunden kamen 2022 dazu

Rund 6000 Kunden hat Remstal Pellets inzwischen, 2022 kamen 1400 neue dazu. Er habe auch in der schwierigsten Zeit alle Kunden möglichst zeitnah beliefert, betont Michael Lud, im Gegensatz zu manch anderen Händlern, die ihre teilweise im Regen stehengelassen hätten.

„Letztes Jahr war total krank“, sagt er und ruft die Zahlen noch mal auf dem Computer-Bildschirm in seinem Büro auf. 21.000 Tonnen hat „Remstal Pellets“ mit seinen vier Silo-Lkw an seine Kunden ausgeliefert. Und das, obwohl er die Mengen rationierten, musste.

„Das Problem fing an mit dem Krieg in der Ukraine“, sagt Michael Lud.

Millionen Tonnen Pellets werden in Kraftwerken verfeuert

Dazu muss man wissen: Pellets sind zunehmend nicht nur als Brennmaterial für Gebäudeheizungen gefragt. Es gibt auch riesige Kraftwerke, die Pellets verbrennen, um Strom zu erzeugen. Das Kraftwerk Drax in North Yorkshire, England, zum Beispiel war einst das größte Kohlekraftwerk Großbritanniens und gilt heute als größtes Biomassekraftwerk der Welt. Die Energieerzeugung wurde von Kohle auf Holz umgestellt. Jährlich werden dort sieben Millionen Tonnen Pellets verfeuert – das war, Stand 2019, ein Fünftel der weltweiten Produktion.

Schon heute stammt laut Zahlen des Umweltbundesamts ein Drittel der in Deutschland erzeugten Energie aus der Holzverbrennung. In nächster Zeit dürfte die Zahl der Biomassekraftwerke zunehmen und weitere Kohlekraftwerke umgerüstet werden, auch in Deutschland. Die „Süddeutsche Zeitung“ spricht in diesem Zusammenhang von einer „Zeitenwende“ für den deutschen Pelletmarkt, der bisher seinen Bedarf aus eigener Produktion decken konnte.

"Dann war Goldgräberstimmung"

Schon 2022 sorgte der Ukrainekrieg dafür, dass Pellets ein knappes Gut wurden. Für europäische Pelletkraftwerke seien mehrere Millionen Tonnen im Jahr auch aus der Ukraine oder Weißrussland importiert worden, sagt Michael Lud. „Durch den Krieg ist dieser Markt vollständig eingebrochen.“ Die Kraftwerksbetreiber seien stattdessen auf regionale Produzenten zugegangen. „Dann war Goldgräberstimmung.“

Die Preise für Pellets explodierten. „Wir haben manchmal innerhalb einer Woche eine Steigerung von 100 Euro pro Tonne gehabt“, sagt Lud. Der Verkaufspreis von Remstal-Pellets lag 2022 deswegen kurzzeitig bei rund 900 Euro pro Tonne. In den Jahren bewegte sich der Preis meist zwischen 200 und 300 Euro.

Nach Angaben des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands (DEPV) waren deutschlandweit im Schnitt die Preise im September mit fast 764 Euro pro Tonne am höchsten. Jetzt im März liegt der Preis demnach bei 372 Euro pro Tonne. Michael Lud nimmt aktuell 340 Euro pro Tonne. Auch bei Baywa, nach eigener Aussage Marktführer bei Pellets in Süddeutschland, kostet die Tonne derzeit um 340 Euro (bei einer Abnahme von sechs Tonnen).

Viele fragen sich jetzt: Wie entwickeln sich die Preise, jetzt kaufen oder warten?

Im Zimmer vor Michael Luds Büro in Miedelsbach nimmt eine Mitarbeiterin ein Telefongespräch an. „Momentan haben wir eine Lieferzeit von maximal 15 Tagen“, informiert sie den Kunden. Ja, in den vergangenen Wochen sei der Preis runter gegangen. „Aber ob es so weitergeht, steht in den Sternen.“ Der Kunde bestellt noch nichts, er überlegt noch, ob er sich jetzt wieder mit Pellets eindeckt oder wartet. Michael Lud bestätigt: „Gerade rufen sehr viele an und erkundigen sich nach den Preisen und fragen: Was sollen wir machen?

Der Remstal-Pellets-Chef ist vorsichtig mit einer eindeutigen Antwort. „Die Welt dreht sich so schnell, du kannst nicht sagen, was morgen ist“, meint er. Er hält es aber für sehr unwahrscheinlich, dass der Preis weiter stark fällt. Dieser sei schließlich auch vor dem Ukraine-Krieg schon bei 300 Euro pro Tonne gelegen. Und nun seien die Dieselpreise gestiegen, genauso die Energiekosten für die Pelletwerke, wo Gas oder Strom ein Faktor seien. „Ich denke, einen Preis von deutlich unter 300 Euro wird es nicht mehr geben.“

Und der Preis könne sogar auch ganz schnell wieder steigen, meint Lud. Zum Beispiel wenn den Leuten demnächst klarwerde, dass die Pellets eben nicht mehr billiger würden, „dann will jeder sein Lager auf Anschlag füllen“, wegen der Sorge davor, wie die Lage im kommenden Winter sich entwickle – und mit steigender Nachfrage werden die Pellets dann auch automatisch wieder teurer.

Auch Emil Sopper, Leiter des Geschäftsbereichs Holzpellets bei Baywa, meint auf Nachfrage: Mit den 340 Euro pro Tonne „dürfte der Boden schon langsam erreicht sein“.

Woher kommt das Holz für die Pellets?

Bleibt noch die Frage: Wie kann ich mir beim Pelletkauf sicher sein, dass das Holz dafür möglichst nachhaltig und regional produziert ist, nicht um die halbe Welt verschifft werden muss oder sogar aus dubiosen Quellen und Kahlschlägen kommt, wie es zuletzt immer wieder aufgedeckt wurde, zum Beispiel in Rumänien oder in den USA. Dabei bieten nach Meinung von Natur- und Verbraucherschutz-Organisationen auch Siegel wie PEFC oder FSC keine 100-prozentige Garantie. Einigkeit besteht aber darin, dass sie zumindest eine gute Orientierung bieten, vor allem bei Holz aus deutschen Wäldern.

Woher kommt das Holz für die Pellets, die zum Beispiel Remstal-Pellets oder Baywa verkaufen? Michael Lud bezieht den Großteil seiner Pellets von den Ladenburger Holzwerken aus Bopfingen im Ostalbkreis. Auf Nachfrage informiert Ladenburger: Das verarbeitete Holz komme aus Wäldern in einem Radius von etwa 100 bis 150 Kilometern um die Sägewerke herum und sei nach PEFC zertifiziert. Zu Pellets gepresst werde bei Ladenburger kein Frischholz, sondern nur Holzabfälle, also Sägespäne, die bei der Herstellung anderer Holzprodukte anfallen.

Bei Baywa kommt das Pellet-Holz laut Emil Sopper „zu über 90 Prozent aus Sägewerken in Deutschland, im Produktionswerk Empfingen fast ausschließlich aus dem Schwarzwald“. Darüber hinaus beziehe man Pellets bei regionalen Produzenten. „In der Regel sind dies Sägewerke mit angeschlossener Pellet-Produktion.“ Man kaufe bei Baywa „soweit möglich PEFC-zertifiziert“.

Ob es in Zukunft bei dem steigenden Bedarf an Holz in allen möglichen Bereichen, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, möglich sein wird, auch den Pelletbedarf aus heimischen Wäldern und Sägewerken zu denken, bleibt abzuwarten.

Sind Pellets wirklich CO2-neutral?

Klar dürfte auch sein, dass die Energiewende nicht gelingt, in dem einfach immer größere Mengen Holz verfeuert werden. Michael Lud hat einen realistischen Blick auf die Sache. Er sei überzeugt vom „Prinzip Pellet“. Pelletheizungen seien gerade für ältere Häuser, bei denen zum Beispiel Wärmepumpen nicht geeignet seien, eine gute Wahl. Deswegen sieht er sie als wichtigen Baustein der Energieversorgung.

Aber er sieht natürlich auch die Grenzen und die Kehrseite und sagt: „Wenn wir das Klima und die Umwelt schützen wollen, müssen wir weg davon, irgendetwas zu verbrennen, um Strom zu erzeugen“.

Tatsächlich ist es, gelinde gesagt, umstritten, ob man wirklich davon sprechen kann, dass Holzpellets CO2-neutral sind. So sind sie von der EU eingestuft, in dieser Hinsicht quasi gleichgestellt mit Wind- und Sonnenergie. Aber natürlich wird beim Verbrennen von Holz CO2 freigesetzt. Es gibt sogar Warnungen aus der Wissenschaft, dass Holz, umgerechnet auf die Menge produzierter Energie, mehr CO2 emittiere als Kohle oder Gas. Kritische Stimmen weisen auch darauf hin: Bäume sind zwar ein nachwachsender Rohstoff, also im eigentlichen Sinne ein erneuerbarer Energieträger, aber es dauert Jahrzehnte, bis ein nachgewachsener Wald das CO2 der verbrannten Bäume wieder gespeichert hat.