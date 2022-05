Wechsel im „Optikstudio Lamm“ in Schorndorf: Die Tochter folgt auf den Vater

Nicht immer gehen Generationswechsel in Familienunternehmen ohne Probleme über die Bühne. Häufig gibt es innerhalb der Familie schlicht keinen Nachfolger oder die Einigung für das Prozedere des Übergangs fällt schwer. Auf den manchmal konfliktreichen Stabwechsel haben sich sogar Nachfolgeberater spezialisiert.

Eine solche Beratung war im Fall des Schorndorfer Unternehmens „Optikstudio Lamm“ nicht nötig. Harmonisch und konstruktiv ist dort jetzt der Generationswechsel über die Bühne gegangen. Im Februar ist Tochter Vera Lamm (30) in das Unternehmen eingestiegen, im Laufe des Jahres wird sich ihr Vater Jürgen Lamm (64) mehr und mehr zurückziehen. Aktuell hat er zwei Tage in der Woche frei, betreut weiterhin aber seine persönlichen Stammkunden.

Ein fließender Übergang

„Wir wollen einen fließenden Übergang über zwei, drei Jahre“, erklärt Jürgen Lamm. Augenoptiker sei ein toller Beruf, bei dem man den Menschen nicht nur helfen, sondern sie auch modisch beraten und medizinisch betreuen könne. Dass sich seine Tochter Vera anders als ihre Schwester dafür interessiert hat, war natürlich ein großes Glück.

„Das war unabhängig von meinen Eltern“, erzählt sie. Während eines Au-pair-Jahres in Neuseeland bewarb sie sich für eine Ausbildungsstelle und fing nach ihrer Rückkehr bei einem Optiker in Göppingen an. Nach der dreijährigen Ausbildung arbeitete sie zwei Jahre in Kirchheim/Teck. 2017 zog sie dann nach München und absolvierte da die Meisterschule. „Mich hat das Handwerkliche gereizt, aber auch das medizinische Hintergrundwissen“, sagt sie. Letzteres habe sich in den vergangenen zehn Jahren immer weiterentwickelt.

Die Entscheidung, in den Familienbetrieb einzusteigen, war für Vera Lamm ein Prozess über mehrere Jahre. „Es war die Frage, wann es sein sollte“, sagt sie. Ausschlaggebend sei für sie letzten Endes gewesen, in ihre Heimat Schorndorf zurückzukommen, aber auch, dass ihr Partner Stephan damit einverstanden war und mitging.

Brillenhändler im Internet sind keine Konkurrenz

Vor gut zwei Jahren wurde der 140 Quadratmeter große Laden in der Johann-Philipp-Palm-Straße saniert und neu gestaltet. Schon da hatten Vater und Tochter über die Planung gemeinsam beraten. Einig seien sie sich darin gewesen, dass es ein Interieur mit viel Holz werden sollte, erzählt Vera Lamm. Entstanden ist ein ansprechend-stylischer Laden mit zwei Prüfräumen (auch für aufwendige Messverfahren), einer Werkstatt und einem Büro – passend zum Anspruch, nicht die übliche Standardware, sondern besondere und individuelle Brillen anzubieten.

Insofern, sagt Jürgen Lamm, kämen sie sich auch nicht mit den Optikketten in die Quere. „Die Leute sind bereit, für die ausgefallenen Stücke, die Einzelanfertigungen sind, ein bisschen mehr zu zahlen“, ist Jürgen Lamm überzeugt. Keine Konkurrenz sieht er in den Brillenhändlern im Internet. Diese hätten mit Rücklaufquoten von 40 Prozent selbst große Probleme, sich behaupten zu können.

Fielmann eröffnet eine Filiale

Doch auch die Zahl der Optikerläden in der Schorndorfer Innenstadt ist hoch. Demnächst wird es acht Geschäfte geben, sagt Jürgen Lamm. Das achte wird eine Filiale der Fielmann-Kette sein, die in die Räume der ehemaligen Drogerie Akzente einziehen wird und im Herbst 2022 eröffnen will.

Damit werden in der Johann-Philipp-Palm-Straße in unmittelbarer Nähe drei Optiker um die Gunst der Kunden werben: neben dem Familienunternehmen Lamm die beiden Optikerketten Apollo und Fielmann. Was Jürgen Lamm für die Innenstadt auch deshalb schade findet, weil ein Optiker im Vergleich zu Kleider- oder Buchläden nicht viel Frequenz in die Stadt bringe.

Fünf Angestellte – die meisten seit vielen Jahren – gehören zum Optikstudio Lamm. „Wir haben null Personalwechsel“, betont Jürgen Lamm. Zum Unternehmen gehört eine Filiale in Plüderhausen, die ebenerdig erreichbar ist und Parkplätze vor der Haustür hat.

Gehbehinderte Kundinnen und Kunden verweist Lamm deshalb zuweilen nach Plüderhausen, wo der Service derselbe sei. Alles in allem für die neue Chefin eine runde Sache: „Ich gehe die Aufgabe mit einem sehr positiven Gefühl an“, sagt sie. „Alles ist gut gestartet.“