Weg mit dem Festtagsspeck: Schorndorfer Ernährungsberater geben Tipps

Das neue Jahr ist wenige Tage alt – wie sieht’s denn so aus mit den guten Vorsätzen? Schon wieder vieles über Bord geworfen oder noch in der Anfangsphase? Wie waren denn die Fest- und Feiertage bei Ihnen? Fleisch mit Soße, deftige Beilagen, cremige Desserts, kalorienreiche, viel zu leckere Plätzchen? Die Ernährung spiegelt sich häufig schnell im Wohlfühlfaktor wider. Viele fühlen sich nun schlapp, übersättigt, unfit, unwohl – und na klar: Der Speck hängt auf den Hüften.

Was tun? Morgens das Glas Wasser mit einem Schuss Bio-Apfelessig naturtrüb trinken, um den Stoffwechsel anzukurbeln und die antibakterielle Wirkung auch noch gleich mit auszukosten? „Wer das möchte, kann das tun“, sagt Ernährungsberaterin und Gesundheitspädagogin Sarah Mörstedt, die seit 2017 ihre Praxis in Schorndorf betreibt.

Die Mutter dreier Kinder (zwei, vier und sechs Jahre alt) fügt an: „Genauso gut kann man Zitrone oder Limette hinzufügen, wer Apfelessig nicht mag.“ Wer allerdings einen sehr empfindlichen Magen hat, sollte auf diese Säure verzichten. In allem gilt laut Mörstedt: „Jeder sollte sich auf sich selbst besinnen und darauf achten, was dem Körper guttut.“

An den Feiertagen auf Genuss gesetzt

Ernährungsberater Patrick Grübel, ebenfalls in Schorndorf tätig, widmet sich der stoffwechselorientierten Ernährung. Und auch er sagt: Nicht nur das Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig greife die Fettzellen an, wahlweise reichen auch 250 bis 500 Milliliter stilles Wasser oder ungezuckerter Tee am Morgen direkt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen.

Wie das Festtagsessen bei den Ernährungsexperten aussah? An den Feiertagen hat Patrick Grübel auf Genuss gesetzt. Bei ihm gab es an Heiligabend Fondue mit Rind- und Putenfleisch mit Antipasti und Baguette. Am ersten Feiertag Gulaschsuppe bei dem aus Ungarn stammenden Opa der Lebensgefährtin und am zweiten Feiertag bei der Mama Gans mit Knödel und Rotkraut – so stellt man sich ein Festessen vor. „Beim Frühstück hatte ich allerdings immer auf ein eher leichtes geachtet. Das war ein Shake aus veganem Proteinpulver mit etwas Leinöl und Beeren gemixt.“ Zack. Da ist er, der Ausgleich.

Sarah Mörstedt: „Wer möchte, kann etwas verändern“

Sarah Mörstedt kann sich an vergangene Weihnachtsfeste mit „pompösen Gerichten“ erinnern. Ihre drei Kinder würden nicht alles essen – „wie es eben bei Kindern so ist“. Jetzt an Weihnachten habe es Hähnchenschlegel, Kartoffelpüree, Soße und Salat gegeben. Und zum Naschen natürlich Weihnachtsplätzchen. Die gelernte Diätassistentin weiß aber: „Wer möchte, kann etwas verändern.“ Die 34-Jährige setzt auf wenig bis gar keinen Zucker: „Damit kann und sollte man jetzt nach den Festtagen etwas zurückfahren.“

Auf die Ernährung zu achten, ist eine große Leidenschaft der Dreifach-Mama. Ihr Wissen und viele Tipps hat sie versucht, auf einen Nenner zu bringen, und einen Ratgeber verfasst: „Das wird mein erstes und einziges Buch bleiben“, erwähnt die Gesundheitspädagogin lachend. Im „Selbstverlag“ ist das Werk mit dem Titel „Entzündungshemmende Ernährung: Positive Ernährungsumstellung und achtsamer Genuss“ entstanden (ISBN 979-8364465672; nicht im Buchhandel erhältlich; nur bei Amazon oder in der Praxis von Sarah Mörstedt). „Natürlich bezieht sich nicht alles auf entzündungshemmende Nahrungsmittel.“

Ernährung die Basis von allem

Dass Ernährung die Basis von allem ist, betont auch Patrick Grübel: „Da die Mahlzeiten bei den meisten Familien recht schwer und kohlenhydratlastig sind und dazu noch Alkohol getrunken wird, geht es darum, den Körper zu entlasten.“ Das Einfachste sei, genug Flüssigkeit zu trinken, dass „der Körper sich von Schlacken befreien kann und Flüssigkeit für die Stoffwechselfunktion hat“. Mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht stilles Wasser oder ungezuckerter Kräuter- oder Früchtetee seien da essenziell.

Die Mahlzeiten sollten laut Grübel aus hochwertigen Proteinen (Hülsenfrüchte für Vegetarier/Veganer, Geflügel/Rind oder Ei bestehen), Kohlenhydrate sollten vor allem aus stärkefreiem Gemüse sein für die Mikronährstoffe (Brokkoli, grüne Bohnen, Erbsen, Spinat, Paprika, und so weiter) und gesunden Fetten wie Nüsse oder native Speiseöle (Oliven-, Lein-, Walnuss- oder Rapsöl). „Das kurbelt den Stoffwechsel an und liefert viel wichtige Energie und Nährstoffe. Dazu 30-minütige Spaziergänge oder leichtes Krafttraining fördern den Kreislauf und runden das Ganze ab.“

Bewegung und Entspannung können das Wohlbefinden steigern

Sport? Bewegung? Der Gedanke an körperliche Übungen und das Überwinden des inneren Schweinehunds wird oft verdrängt. „Bewegung und die dazugehörige Entspannung können das Wohlbefinden ebenso steigern wie eine achtsame, abwechslungsreiche Ernährung“, sagt Sarah Mörstedt. Die „beste Sportart“, um abzunehmen oder sich wohlzufühlen, das gebe es nicht. Ein zwanghaft aufgestellter Plan – nicht zielführend. „Jeder muss das für sich herausfinden, was ihm leichtfällt, was Spaß macht. Bei dem einen kann das Joggen oder Gymnastik sein, beim anderen Schwimmen. Hauptsache ist, sich überhaupt zu bewegen.“

Patrick Grübel ergänzt: „Von der Genetik her sind wir für die Bewegung geschaffen. Sind wir bewegungsfaul, ist das Energielevel im Körper zu niedrig.“ Mit einer nährstoffreichen Ernährung – hochwertige Proteine, Gemüse, etwas Obst und gesunden Fetten zu jeder Mahlzeit – und ausreichend Flüssigkeit steige das Energielevel wieder richtig und „wir bekommen automatisch Lust auf Bewegung und Sport“.

Die restliche Freude an Bewegung erreiche man mit der Sportart, für die man sich begeistern könne. Und wenn das Aufraffen alleine schwerfällt? „Ich finde es wichtig, sich mitzuteilen“, gibt Mörstedt den Tipp. Eventuell finde man im Freundes- oder Familienkreis Mitstreiter, die ebenso etwas an ihrer Ernährung feilen oder etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Eine Gruppe könne etwas bewirken, sagt auch Patrick Grübel. Für den Anfang sei es sicher einfacher, gemeinsam zu starten und sich zu motivieren.

Umso abwechslungsreicher, umso besser

Und wie sich die Vitamine zuführen, die vor allem in den Wintermonaten wichtig sind – wie beispielsweise Vitamin D? Saisonales auf den Tisch: Zu einer Auswahl an Gemüse rät Sarah Mörstedt und fängt an aufzuzählen: „Rettich, Kohlsorten, Blattsalate ...“ Umso abwechslungsreicher, umso besser. Mit den Nährstoffen ist es laut Patrick Grübel so: Fehlt nur ein einziger, fängt das ganze System an, unrund zu laufen. „Definitiv zu wenig bekommen wir in diesen Monaten vom Vitamin D. Dieses wird durch die Sonne in der Haut gebildet und an der mangelt es in unserer Region von Oktober bis Ostern, um diesen Prozess in Gang zu setzen.“

Auch könne der Vitamin-D-Bedarf kaum durch die Ernährung ausreichend gedeckt werden in dieser Zeit: „Man müsste schon jeden Tag 20 Eier oder 150 Gramm Lachs essen, um den Mindestbedarf zu decken.“ Sein Tipp: Eine Supplementierung über Vitamin-D-3-Tropfen sei sinnvoll, da ein Mangel eine breite Folge von Symptomen haben kann, „welche wir besonders über eine Missstimmung und Reizbarkeit verspüren“.

Wichtig ist, was man isst

Kann Fasten beim Abnehmen helfen oder sollte man sich an drei Mahlzeiten am Tag halten? „Es geht weniger darum, wann man isst. Viel wichtiger ist, was man isst“, sagt Mörstedt, die keine Freundin von „Essen nach der Uhr ist“. (Intervall-) Fasten könne zwar ein guter Einstieg für eine Ernährungsumstellung sein, aber auch hier gilt: Wer es machen möchte, sollte sich nicht davon abhalten lassen. Für Patrick Grübel sind alle drei Mahlzeiten gleichwertig, so dass der Körper über den ganzen Tag regelmäßig Energie und Nährstoffe bekommt: „Hier gilt die Regel für mich, immer Proteine, Kohlenhydrate und Fette in einer Mahlzeit zu kombinieren.“

Es ist eben wie bei so vielen Dingen: Verzicht muss nicht sein. Aber alles in Maßen.