Weihnachten naht - ob es auch friedliche Weihnachten werden? Fest steht schon jetzt, dass Familien und Freunde vor diesem zweiten Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie einiges beachten sollten, wenn alles gut laufen soll. Wer darf mit wem feiern, wer sollte lieber nicht zusammen Stille Nacht singen? Und wer will mit wem überhaupt noch feiern? Wenn Geimpfte und Ungeimpfte zusammenkommen, krachen Weltanschauungen, Ängste und Überzeugungen aufeinander. Was sollten Familien im Vorfeld beachten