Weihnachtsbeleuchtung trotz Inflation und Energiekrise: Wie sich sparen lässt

Nicht mehr lange, dann beginnt die Winterzeit – die Nächte werden dann länger und die Fenster für gewöhnlich heller. Doch angesichts von Inflation und Energiekrise dürften sich manche fragen, ob sie in diesem Winter überhaupt Weihnachtsbeleuchtung ins Fenster hängen – und wenn ja, welche.

Wir haben bei Christoph Sugg, dem Marktleiter des Toom Baumarkts in Schorndorf, nachgefragt.

Dort hat der Ansturm auf die Weihnachtsbeleuchtung noch nicht begonnen. „Traditionell wird die immer in den letzten beiden Novemberwochen gekauft“, berichtet Sugg. Ob es eine Tendenz zur Kaufzurückhaltung gibt, lässt sich also noch nicht genau belegen.

1. Tipp: LED statt herkömmliche Leuchtmittel

Ein paar Tipps zum Energiesparen hat der Marktleiter aber schon jetzt: Etwa den, die alten Leuchtmittel möglichst nicht mehr zu nutzen und auf LED-Technik umzusteigen, denn „die ist sparsamer, langlebiger und außerdem quecksilberfrei“. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungen lassen sich laut Sugg so bis zu 80 Prozent an Energie einsparen. LED sei das „Nonplusultra“, herkömmliche Leuchten „eigentlich nicht mehr vertretbar“. In seinem Baumarkt würden diese daher bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mehr angeboten. Der Preis sei bei der LED-Technik heute übrigens kein Argument mehr gegen eine Umstellung.

2. Tipp: Den Verbrauch kontrollieren

Zwei weitere Tipps zum Stromsparen sind Zeitschaltuhren und Dimmer. Wer etwas weniger hell und etwas weniger lang die Beleuchtung anschaltet, wird das am Ende auch im Geldbeutel spüren. Wer wissen will, wie viel genau ein Gerät an Strom verbraucht, dem empfiehlt Sugg ein Energiemessgerät. Das gibt es für knapp 15 Euro im Baumarkt und funktioniert wie eine Zwischensteckdose.

Strom sparen lässt sich letztlich natürlich auch mit energetischen Maßnahmen am Gebäude, die in den meisten Fällen aber besser ein Fachmann durchführen sollte. „Wasserleitungen isolieren, Fensterdichtungen reinkleben oder Isoliertapete an einer Nische anbringen, das kann aber auch der Heimwerker problemlos“, so Christoph Sugg.