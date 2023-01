Weitere Tattoo-Farben verboten: Stechen Tätowierer nur noch mit schwarzer Tinte?

Erst Studio-Schließungen wegen Corona, dann die schon bestehenden Tattoo-Farben-Beschränkungen durch die sogenannte Reach-Verordnung (kurz für „Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktion von Chemikalien“; siehe Infokasten) und nun das neueste Verbot: Seit Anfang Januar 2023 hat die EU die Pigmente Blue 15 und Green 7 verboten – diese sind in zwei Dritteln aller Tattoo-Farben enthalten. Beide stehen laut EU im Verdacht, krebserregend zu sein. Eine Alternative gibt es für das blaue Pigment bisher nicht. Und nun? Wird beim Tätowierer dann nur noch schwarz gemalt?

Keinerlei Studien zu krebserregenden Substanzen in Farben

Eine rote Rose, ein Herz, ein blauer Schmetterling oder doch lieber das Wappen des Lieblingsclubs: Bunte Tattoos sind beliebt – aber werden sie auch weiter zu sehen sein? Viele Tätowierer sind fassungslos. Dass ihre Farben plötzlich gesundheitsgefährdend sein sollen, können sie nicht nachvollziehen. In einigen Städten wurden sogar schon Petitionen gegen das Verbot gestartet.

Dutzende bunte Fläschchen, eine Tattoo-Maschine und viel Fingerspitzengefühl – mit diesen Mitteln erfüllt Tätowierer Bernd Dilger in seinem Studio „Deep Roots Tattoo“ in Schorndorf-Weiler normalerweise Kunden ihre Tattoo-Wünsche. Ist die Unsicherheit groß, mit welchen Farben man nun noch überhaupt arbeiten kann? „Ich empfinde es im Allgemeinen schon als Katastrophe“, sagt Dilger, der seit rund 30 Jahren tätowiererfahren ist. Ob die Tinte tatsächlich krebserregend ist? „Es gibt keinerlei Beweise, keinerlei Studien, die Auffälligkeiten belegen. Das gab es noch nie, nur die Verbote wurden mehr.“

Grundgerüst an Farben zugelegt

Als erfahrener Tätowierer hat Bernd Dilger „etwas vorgesorgt“, um sich auf die „neue Situation ab 2023 einzustellen“. Er habe sich ein Grundgerüst an Farben gekauft und mischt seine Farben. Tatsächlich habe es bereits im vergangenen Jahr einige Farbhersteller gegeben, die konforme Farben entwickelt haben. Meist waren die dann um das Doppelte teurer. Die Hersteller hätten sich ansonsten bedeckt gehalten, berichtet Dilger. Bisher habe er seine Farben von einem Hersteller bezogen, jetzt schaue er, welche Hersteller welche Farben anbieten: „Unter Umständen muss man je nach Qualität Farben von zwei oder drei Herstellern nehmen.“ Die Verunsicherung in der Tattoo-Branche sei sicher groß, vermutet der Schorndorfer Tätowierer. „Wer sich schwertut oder neu in der Branche gestartet ist, hat sicher mehr Probleme, was die Farbauswahl angeht, um dann gewisse Mischungen hinzubekommen.“

Selbst wenn man verordnungskonforme Farben bekäme, wäre noch lange nicht klar, ob sie qualitativ den herkömmlichen gleichwertig sind. Dilger: „Von der Farbe, die ich nutze, weiß ich: Nach zwei Jahren guter Pflege ist die Farbbrillanz noch immer da.“ Wie sich andere Farben halten, sei völlig unklar.

Ganz schwer tut sich Bernd Dilger, die Gesamtsituation der Tatoobranche einzuschätzen: „Ich habe einen ganz anderen Background als die jungen Tätowierer heute und ganz andere Voraussetzungen, weil ich schon so lange in diesem Job tätig bin.“ Dilger bezeichnet sich als Handwerker, der eben sein „Handwerk ganz anders gelernt hat“. Er löte seine Nadeln manchmal noch selbst, setze sein Wissen beim Mischen von Farben ein und sterilisiere sein Werkzeug noch selbst. „Ich arbeite beispielsweise noch mit einem schwereren Metallgriff. Ich benötige ein gewisses Gewicht in der Hand, um locker arbeiten zu können.“

Das neue Farbverbot – wird so etwas kontrolliert, und wenn ja, dann wie? Schulterzucken bei Bernd Dilger: „Wenn es dafür Personal gibt, das zu überprüfen, dann vielleicht. Aber dann werden auch sicher erst die Studios in den Großstädten unter die Lupe genommen.“ Was der Tätowierer von den Petitionen hält? „Das wurde schon mehrfach versucht, auch bei den vorherigen Verbotserlassungen.“ Keine einzige hatte Erfolg: „Gebracht hat das nichts. Es ist nichts passiert – obwohl immer mehr als genug Unterschriften zusammengekommen sind.“ Was die Tätowierbranche in den kommenden Monaten noch erwartet, kann auch Bernd Dilger nicht voraussagen. „Es wird sicher spannend bleiben.“