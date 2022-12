Welcher marode Bau ist Schorndorf wichtiger: Stadtmuseum, Feuerwehr oder VHS?

Was ist wichtiger: das Stadtmuseum, die Feuerwehr oder die Volkshochschule? In Zeiten knapper Kassen müssen Prioritäten gesetzt werden. Die CDU-Fraktion hat im Gemeinderat gleich zwei Anträge gestellt, weil sie mit der Zeitplanung der Stadtverwaltung nicht einverstanden ist. In Sachen Feuerwehr hat sie sich bei den Haushaltsberatungen durchgesetzt: Die Sanierung der maroden Feuerwache an der Künkelinstraße wird vorgezogen und nicht, wie von der Stadtverwaltung geplant, erst 2026 umgesetzt.

Die Stadtverwaltung, erläuterte Klaus Konz als Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, sei bereits in Abstimmung mit der Feuerwehr und will im Sommer 2023 mit einem Masterplan in den Gemeinderat kommen. Die Pläne von Erstem Bürgermeister Thorsten Englert, die Volkshochschul-Villa wegen „akuter Platzprobleme“ schon in den Jahren 2023/24 auf Vordermann zu bringen, hat der Gemeinderat mit den Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt.

Verkauf des Museumsgebäudes: CDU hat diese Sparidee schon verworfen

Bei der Sanierung des Stadtmuseums indes konnte sich die CDU mit ihrem Antrag auf zeitliche Verschiebung bis 2026 nicht durchsetzen. Den von der Stadtverwaltung geplanten Baubeginn im Jahr 2024 hatte die Fraktion für „zu optimistisch“ gehalten: Schließlich seien bei einem historischen Fachwerkgebäude vor der Sanierung äußerst umfangreiche Vorarbeiten zu leisten und obendrein zu prüfen, ob es dafür Zuschüsse gibt. Tatsächlich war es der CDU in ihrem Antrag aber auch darum gegangen, dass das Stadtmuseum einen Teil zur Haushaltskonsolidierung beitragen und Sparmaßnahmen ergreifen soll. Die ursprüngliche Idee, das Fachwerkgebäude am Kirchplatz zu verkaufen und das Stadtmuseum an anderer Stelle neu zu bauen, hat die Fraktion mittlerweile aber genauso verworfen wie den Sparantrag, das Museum angesichts des desolaten Haushalts für zwei Jahre zu schließen.

Und beim Stadtmuseum drängt die Zeit: Bereits im Sommer 2020 wurden erste Schäden an der Fachwerkkonstruktion festgestellt und ein Sachverständiger mit der weiteren Untersuchung und Kartierung beauftragt. „Dabei wurden“, stellte Klaus Konz, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, noch einmal im Gemeinderat dar, „neben den sichtbaren Schäden im Bereich der Sockelbalken umfangreiche Schäden im gesamten Fachwerkbereich und den Gefachen festgestellt und entsprechende Sicherungen vorgenommen“. Die Schäden am 350 Jahre alten Gebäude sind so weitreichend, dass es sein kann, „dass wir ad hoc eingreifen müssen“, betonte Konz in der Sitzung und sprach sich deutlich für eine Sanierung im Jahr 2024 aus: „Eine weitere Verschiebung ist nicht zielführend.“ Entstanden sind die Fäulnisschäden am Fachwerk „durch die diffusionsdichte Beschichtung mit epoxidharzbasiertem Farbauftrag“. Die Stadt rechnet mit Sanierungskosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro.

Noch kürzere Öffnungszeiten: Zuschüsse könnten in Gefahr sein

In Sachen Haushaltskonsolidierung erinnerte Sonja Schnaberich-Lang, Fachbereichsleiterin Kommunales, daran, dass das Stadtmuseum bereits im Jahr 2020 einen Beitrag geleistet hatte: Die Öffnungszeiten am Vormittag wurden gestrichen, sonntags hat das Museum seither eine Stunde kürzer geöffnet. Die Besuchszeiten, wie von der CDU-Fraktion vorgeschlagen, noch weiter zu kürzen, ist nach Schnaberich-Langs Dafürhalten wenig sinnvoll, weil dann auch Fördergelder in Gefahr sein könnten. Und es wird ja gespart: Das Budget für Veranstaltungen im Stadtmuseum wird um 20.000 Euro gekürzt, Investitionen für die Ausstattung um 80.000 Euro.

Außerdem hat Museumsleiterin Dr. Andrea Bergler ein Konzept entwickelt, das mehr Besucher/-innen anlocken soll: Kamen vor der Corona-Krise zwischen 5000 und 6000 Besucher im Jahr, sollen es künftig 10.000 werden. Der Plan ist, dass Touristen und Schorndorfer auf einem Rundgang zu den Highlights der Stadt einen kurzweiligen Überblick über die spannende Stadtgeschichte bekommen sollen. Für Kinder und Jugendliche soll das Museum ein außerschulischer Lernort werden. Interaktiver und unterhaltsamer soll das Stadtmuseum werden – und gleichzeitig ein Bildungsort bleiben.