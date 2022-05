Wer hilft Ronny Senst? Barrierefreie Wohnung für Schorndorfer Tumorpatient gesucht

Ronny Senst ist eingesperrt. In seiner Wohnung. Möchte er raus, muss er aus dem Hochparterre eine Treppe überwinden. Und das ist für ihn kaum zu schaffen. Er kann kaum noch einen Schritt laufen, weil ein Tumor auf die Wirbelsäule drückt. Die Nervenbahnen sind beeinträchtigt, stündlich wird er von schmerzhaften Krämpfen geschüttelt. Das Morphium kann die Schmerzen zwar dämpfen. Dennoch sind sie so enorm, dass er sie oft kaum aushalten kann. Das Morphium? Das hat Nebenwirkungen –und zwar nicht zu knapp. Die Schmerzspitzen mit weiteren Mitteln zu dämpfen ist nicht möglich.

Der Tumor hat zuletzt an Größe zugelegt

Schon einmal haben die Schorndorfer Nachrichten mit ihm gesprochen, vor rund sechs Jahren. Damals war Sensts Lage schon schlimm, heute ist sie schlimmer. Während der Keimzellentumor, der schon seit seiner Geburt in ihm schlummerte, in den ersten 27 Jahren seines Lebens kaum gewachsen war, hat er zuletzt gewaltig an Größe zugelegt. Jedes Jahr wurde sein Zustand schlechter. Etliche Unfälle und Knochenbrüche hatte er seither, weil er nur noch wenig Gefühl in seinen Beinen hat. Mittlerweile kann er kaum noch laufen. „Das ist so nicht mehr lebenswert“, findet er. Eine OP ist für die Ärzte derzeit keine Option. Zu groß ist die Gefahr, dass er danach querschnittsgelähmt wäre. Nur im Notfall soll operiert werden.

Schon seit 2014 kann der junge Familienvater nicht mehr arbeiten, seine Frau Rebecca arbeitet einmal pro Woche als Sprechstundenhilfe. „Damit ich auch mal rauskomme“, sagt sie. Ansonsten pflegt sie ihn, der längst einen Pflegegrad hat. „Mindestens drei Stunden hilft sie mir täglich“, berichtet er. Und darin eingerechnet sind nur die tagtäglichen Notwendigkeiten.

Der Alltag ist aufwendig und aufreibend

Möchte er zum Friseur, braucht er seine Frau, möchte er raus, den Kindern beim Trampolinspringen zusehen, braucht er sie. Diese kleinen Extras, die das Leben bunter machen, sie sind nur möglich, wenn er Hilfe bekommt. Und das liegt vor allen Dingen an ihrer Wohnung, berichtet er. Könnten sie ebenerdig wohnen oder mit einem Lift, wären die Türen breit genug, um sich in den eigenen vier Wänden mit einem Rollstuhl zu bewegen – er wäre viel freier. In dieser Wohnung im Hochparterre aber sind seine Möglichkeiten begrenzt.

Die der Kinder im Übrigen auch. Die Familie hat nur drei Zimmer in ihrer Mietwohnung. Der 13-jährige Sohn und die siebenjährige Tochter teilen sich ein Zimmer. Müßig zu erwähnen, dass das zu Konflikten führt. „Wir würden uns so sehr eine barrierefreie Vierzimmerwohnung wünschen“, sagt Ronny Senst deshalb. Wenn er dann noch ein wenig tagträumen dürfte, würde er sich auch noch einen ebenerdigen Zugang zu einem kleinen Garten wünschen, wo er vielleicht in der Sonne frühstücken, den Kindern beim Toben zusehen könnte. Aber ein Balkon wäre auch schon gut. Muss aber nicht sein. Hauptsache vier barrierefreie und bezahlbare Zimmer, in einer Wohnung, die er auch aus eigener Kraft verlassen könnte.

Für eine passende Wohnung würden sie die Fuchshof-Siedlung verlassen

Zwar fühlt sich die Familie in der Schorndorfer Fuchshof-Siedlung wirklich wohl - sie hat viele Kontakte hier - natürlich sind sie aber bereit, sich räumlich zu verändern, um den passenden Wohnraum zu bekommen. Seit zwei Jahren suchen sie nun schon intensiv, sämtliche Ämter und Beratungsstellen suchen seither mit. Doch es ist einfach nichts zu finden, weshalb es Ronny Senst noch einmal wagt, bei der Zeitung anzuklopfen. Ob man nicht versuchen könnte, ihm bei dieser schwierigen Suche zu helfen?

Wer also eine passende Wohnung hat oder jemanden kennt, der eine besitzt, und helfen möchte, kann sich bei Ronny Senst unter zeitungsbericht-ronny@mail.de melden. Der Familienvater freut sich über jeden Hinweis und meldet sich gerne zurück.

Warum Urlaub für Familie Senst keine Option ist

Und dann ist da noch etwas: Die Kinder sehen traurig zu, wie ihre Freundinnen und Freunde Jahr für Jahr in den Urlaub fahren. Für die kleine Familie selbst ist das keine Option. Beinahe stündlich wird Senst von diesen schlimmen Krämpfen gebeutelt. Sie sitzend in einem Auto auszuhalten, ist für ihn nicht möglich. „Ich muss dann aussteigen, stehen oder liegen.“ Allerdings - die Blicke, die er dann häufig zugeworfen bekommt, schmerzen sehr. So mancher hat auch schon fiese Kommentare losgelassen, ihn beschimpft.

Deshalb mag Ronny Senst in der Öffentlichkeit keine Anfälle bekommen und hat noch einen weiteren Traum: Ein VW-Bussle oder Ähnliches – und sei es noch so alt – in das sich eine Liege einbauen ließe. So könnte er mit seiner Familie unterwegs sein und seine Krampfanfälle aushalten, ohne den Augen der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein. „Dummerweise haben wir uns vor meiner Diagnose einen tiefergelegten Wagen gekauft“, berichtet er. Der passt nun überhaupt nicht mehr zum Leben. Aber, um einen Bus und dessen Umbau zu zahlen, dafür reicht das Geld hinten und vorne nicht.

