Pferdeäpfel-Slalom auf dem Grüß-Gott-Weg zwischen Schorndorf und Weiler: Wenn in Corona-Zeiten kaum mehr was geht und im Lockdown Spaziergänge zur bevorzugten Freizeitbeschäftigung werden, fallen plötzlich auch die vielen Haufen auf, die Pferde auf den Wald- und Wirtschaftswegen hinterlassen. Für Gassigeher gibt es an der Ecke Johannes-/Gluckstraße Tütenspender für Hundekot. Doch was ist mit den Reitern?

Die haben, sagt Jörn Rieg, kommissarischer Fachbereichsleiter Sicherheit und