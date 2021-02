Die Schorndorfer, die werden ihr fehlen. Da ist sie sich sicher. Dr. Gabriele Güldner hat jetzt ihre Praxis am Marktplatz ausgeräumt und zugesperrt. Als sie vor 31 Jahren als Hautärztin nach Schorndorf kam, musste sie sich - aus Jena eingereist - erst mal an das Völkchen im Südwesten gewöhnen. Aber nach anfänglichen Übersetzungshilfen vom Schwäbischen ins Hochdeutsche durch ihre Mitarbeiterinnen ging das schließlich zügiger als gedacht. Dass sie sich in der Daimlerstadt wohlfühlen werde, sei