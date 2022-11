Wie das Schorndorfer Tanzhaus Linedance populärer machen möchte

Wenn Trainer Marc Schmitt (19) mit seinem Schützling Julian Beck (14) auf dem Parkett die Tanzabfolge durchgeht, sind sie eins: Beide brennen für den Linedance. Julian ist der jüngste Linedancer im Tanzhaus Schorndorf. „Unsere älteste Teilnehmerin ist 80 Jahre“, ergänzt die Assistentin von Marc Schmitt und Mama von Julian, Melanie Kolley (43). Sie selbst leitet auch die Kindertanz-Kurse.

Linedance-Kurse seien verstärkt „im Kommen“, sagt Kolley. So bietet beispielsweise auch die Schorndorfer ADTV-Tanzschule Beier Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Dennoch, so sagen die tanzerfahrenen Marc Schmitt und seine Assistentin, habe der Linedance sein Image weg: Viele verbinden diese Tanzchoreografien nur mit dem Countryoutfit – Cowboyhut und Stiefel – und der dazugehörigen Musik. „Aber es ist eben mehr. Linedance sollte populärer werden.“

Schon einige erste Plätze belegt

Marc Schmitt staunt immer wieder, wenn er Julian Tanzschritte zeigt: „Er hat so ein fotografisches Gedächtnis. Man zeigt ihm etwas, oder er schaut sich Videos an und setzt das sofort um.“ Mittlerweile räumt Julian, der jetzt in den Bereich der „Newcomer“ aufgestiegen ist, einen Preis nach dem anderen ab. Innerhalb kürzester Zeit hatte er an zwei Wettbewerben teilgenommen - und bei beiden jeweils den ersten Platz belegt. Zuletzt hat er Platz eins bei den deutschen Meisterschaften im Oktober ertanzt. Und weitere Wettbewerbe stehen schon im Kalender: im März die baden-württembergische Landesmeisterschaft, im Mai die bayrische und für Oktober 2023 hat sich Julian schon für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Julian Beck tanzt seit seinem vierten Lebensjahr. Mit dem Kindertanz habe es angefangen, dann ging es weiter mit Hip-Hop und Breakdance. Mit dem Tanzfieber infiziert wurde Julian von seiner Mutter Melanie und von seiner Schwester, die jeweils Kurse im Tanzhaus belegt haben. Mittlerweile hat Julian seinen Spitznamen weg: „Mini-Marc“. Und das aus einem einfachen Grund: Der 14-Jährige gleicht seinem Trainer bis ins Tanzstil-Detail.

Aber Marc Schmitt, der mit seinen 19 Jahren schon achtfacher Jugendweltmeister ist und sich hin und wieder als Kind in Julian wiedererkennt, möchte, dass sein Schüler sein „eigenes Gefühl“ für den Linedance entwickelt. „Aber das kommt mit der Zeit von alleine“, ist er sich sicher. Marc Schmitt, der eine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement macht, weiß, dass gerade die Pubertät ein schwieriges Alter für Jungen ist, die gerne tanzen. Er bestärkt Kinder und Jugendliche aber: „Es macht so viel Spaß.“

Im Linedance gibt es viele Musikrichtungen zu vertanzen

Was den jungen Tanztrainer am Linedance fasziniert? „Es ist die Vielseitigkeit. Ich sage immer: von allem äbbes. Man kann neben der klassischen Variante zur Country-Musik noch viele andere Musikrichtungen vertanzen“, sagt Schmitt, der am 18. November in Mailand wieder zum nächsten Qualifikationswettberwerb aufbricht, bevor er dann im Dezember in Belgien antritt.

Dass dieses Tanzhobby viel Zeit in Anspruch nimmt, bestreitet Marc Schmitt nicht – aber im Moment „bekomme ich noch alles gut unter einen Hut“. Im Handball sei er auch noch aktiv und Schlagzeug spiele er auch noch – ebenfalls ein Hobby, was er mit seinem Schüler Julian gemeinsam hat.

An der Mimik muss gefeilt werden

Obwohl Julian Beck fast schon zu den Ausnahmetalenten im Linedance gehört, sieht sein Trainer hier und da noch die eine oder andere Verbesserungsoption in der Tanztechnik. Woran der Schüler noch arbeiten muss? Marc Schmitt schmunzelt: „An der Mimik. Julian ist manchmal noch sehr auf seine Arme bedacht und konzentriert sich so darauf, dass er das Lächeln vergisst.“ Denn Linedance sei „auch immer ein bisschen Show“. Und man sehe, dass er aus dem Hip-Hop komme, „da sind noch Fußstellungen eingeprägt“.

Ob Julian Beck auch zu Hause trainiert? „Nein“, sagt er . Zu Hause fehle der Platz und auch die Möbel stünden im Weg. Aber: „Wenn ich etwas anschaue oder eine Musik höre, habe ich gleich Schritte im Kopf – das macht mir gute Laune“, sagt der Schüler. Dennoch freut es ihn mehr, wenn er vor Publikum tanzen kann. „Dann ist er am besten“, weiß die Mama. Aufgeregt sei er im Vorfeld nur kurz, bevor es losgeht, erzählt der junge Linedancer. „Dann kribbelt es ein wenig.“ Aber wenn er dann tanze, sei das weg.

Kooperation mit der Stadt Schorndorf und den Schulen

Die Tanzhausinhaber Anja Bäumler-Wiedenhöfer und ihr Mann Markus Wiedenhöfer würden sich wünschen, dass der „Bekanntheitsgrad“ von Linedance bei Jugendlichen steigt: „Wer Linedance ausprobieren möchte, oder einfach mal zuschauen möchte, darf sich gerne melden. Wenn die Nachfrage mehr wird, ist es für uns gut denkbar, auch mehr Kurse für Kinder anzubieten.“ Ein Schritt in diese Richtung ist schon getan. In Kooperationen mit der Stadt Schorndorf und den Schulen wird Melanie Kolley in den dritten und vierten Klassen Tanzangebote machen.