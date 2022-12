Wie die Stadt Schorndorf die schlecht besuchten Schulmensen retten will

Mit 600 Mensa-Essen hatte die Stadt Schorndorf am Tag ursprünglich gerechnet, tatsächlich sind es jetzt gerade mal halb so viele. Und mag die Kalkulation im Nachhinein auch deutlich zu optimistisch gewesen sein, Tatsache ist: Weil sich der Betrieb für „Apetito Catering“, seit Sommer 2021 für die Mensastandorte in der Grauhalde, im Burggymnasium sowie seit Herbst 2022 in der Fuchshof- und der Rainbrunnenschule zuständig, auch angesichts des gestiegenen Mindestlohns und der allgemeinen Teuerung nicht rechnet, wird jetzt die Reißleine gezogen. Das Mensa-Angebot wird angepasst, der Betreiber vom kommenden Jahr an mit einem städtischen Zuschuss unterstützt und die Mensen auch für externe Essensgäste geöffnet. Außerdem soll das Bestell- und Bezahlsystem optimiert werden.

Testessen in der Mensa-Mitte im Burggymnasium

Bei einem Testessen in der Mensa-Mitte im Burggymnasium haben Erster Bürgermeister Thorsten Englert und Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler sich das Mensaessen kürzlich nicht nur selbst schmecken lassen, sondern bei dieser Gelegenheit eindringlich an Eltern appelliert, die Kinder zum Essen in der Mensa zu animieren. Beide betonen: Die Stadtverwaltung ist mit der Qualität, dem Essensangebot und der Zusammenarbeit mit Apetito „sehr zufrieden“ – und weiß: Dass bei Schülerinnen und Schülern ab der siebten Klasse der Appetit aufs Mensaessen schwindet, ist kein Schorndorfer Problem, sondern mit der "EsKiMo"-Ernährungsstudie auch wissenschaftlich belegt.

Dazu kommt: Die zentrale Lage macht es vor allem für Burggymnasiasten einfach, einen Bogen um die Mensa zu machen und sich in der Innenstadt zu versorgen. Gebraucht werden die Mensen angesichts der zunehmenden Bedeutung von Ganztagsschulen aber dennoch. Und bei Grundschüler/-innen ist das Mensaessen auch beliebt: „Das sind verlässliche Esser“, sagt Isabelle Kübler.

Gefahr besteht, dass der Betreiber abspringt und die Mensen leerstehen

Für viel Geld, betont Englert, habe Schorndorf Schulmensen gebaut. Dass das Angebot nicht wie erwartet angenommen wird, „bringt uns in eine schwierige Gesamtsituation“: Es bestehe die Gefahr, dass der Mensabetreiber aussteigt und vier hochwertige Mensen leerstehen. Darum richtet sich der Appell, die Mensen zu nutzen, auch an mehr als 300 Lehr- und an die 50 Betreuungskräfte an den Schulen.

Geplant ist obendrein, kündigt Fachbereichsleiterin Kübler an, dass auch Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung in den Schulmensen essen gehen können. Deutlich besser zu erreichen wären sie von den Rathäusern als die Kantine im neuen Stadtwerkegebäude auf der Au, die übrigens auch von Apetito betrieben wird und ebenfalls ein paar mehr Essensgäste vertragen könne. Die Mensen für alle Bürger/-innen zu öffnen, diese Idee allerdings wird sich aus Sicht der Stadt nicht umsetzen lassen: „Schule ist ein besonderer Betrieb, in den nicht jeder reingehen kann“, erklärt Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler.

Am Essenspreis soll sich nichts ändern

Da sich am Essenspreis – 4,50 Euro für Grundschüler und 4,60 Euro für Sekundarschüler – nichts ändern soll, um nicht noch mehr Mensagäste zu verlieren, wird die Stadt Schorndorf den Betrieb künftig mit 130.000 Euro im Jahr beziehungsweise zwei Euro pro Essen bezuschussen.

Außerdem wird das Angebot angepasst: An den Mensastandorten Leckerhalde, Burggymnasium und Fuchshof gibt es nur noch zwei Menüs zur Auswahl. Davon ist ein Menü, wie bisher auch, vegetarisch, das zweite mit Fleisch oder Fisch. Isabelle Kübler betont: „Die Standards für eine ausgewogene und gesunde Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung werden – abgesehen von der Empfehlung für Bio – nach wie vor eingehalten.“

Auch den Nachschlag bei Sättigungsbeilage und Gemüse soll es weiterhin geben, ebenso das kostenlose Wasserangebot. Das Vorab-Bestell- undBezahlsystem, das ist ein Ergebnis der regelmäßig stattfindenden Runde-Tisch-Gespräche mit Eltern und Schulleitern, aber soll modernisiert werden.

Sobald der Wasserschaden im Neubau der Rainbrunnenschule behoben ist, wird es auch in der dortigen Mensa wieder zwei Menüs zur Auswahl geben. Während des Interimsbetriebs gibt es dort nur ein vegetarisches Menü. Das dritte Gericht, das Tagesgericht für vier Euro und der Salatteller für fünf Euro, wird generell gestrichen.

Das Gleiche gilt für die Bio-Gerichte, die bisher einmal die Woche auf dem Speiseplan standen. Und noch etwas wird wegfallen: Von Januar an wird Apetito die Kioske in der Leckerhalde und in der Mensa-Mitte nicht mehr betreiben. „Das ist zu personalintensiv“, sagt Apetito-Regionalleiter Kai Schlegel und beziffert die täglichen Einnahmen auf im Schnitt 180 Euro.

Damit ist das Angebot an belegten Brötchen, Donuts, Joghurt, Müsli und Getränken Geschichte – es sei denn, Eltern und Schüler oder ein externer Anbieter würden den Kioskbetrieb übernehmen.