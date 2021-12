Dass Kirstin Schnell einen Sinn für Kreativität und Humor hat, fällt schon am Eingang des Wohnhauses auf: Auf dem Briefkasten der Familie Schnell ist eine gemalte Schnecke abgebildet. Die 49-Jährige hat vor Jahren ihre Freizeitbeschäftigung zum Beruf gemacht und bemalt seither Briefkästen auf Bestellung und Kundenwunsch: „Die Briefkästen verkaufe ich online in ganz Deutschland und Österreich. Ab und zu auch in die Schweiz.“

Gearbeitet hat sie früher als Schriftsetzerin im Druckhaus