Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur ein kommunalpolitisches Topthema, mit Grundstückswerten und Immobilienpreisen beschäftigt sich auch der vor zwei Jahren gegründete Gutachterausschuss Mittleres Remstal – und kommt in seinem ersten Grundstücksmarktbericht zu folgendem Ergebnis: Die Preise für Wohnbauflächen sind seit 2018 um durchschnittlich 13 Prozent gestiegen. Die größte Preissteigerung gab es in Winterbach mit 19 Prozent, die niedrigste in Urbach mit acht Prozent.

Vorreiterrolle