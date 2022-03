Eine feine rote Schicht auf Terrassenmöbeln, auf Fenstersimsen, Mülleimern und Autos: Das waren die Spuren, die der Saharastaub vor zwei Wochen hinterlassen hat. Nun ist erneut eine Staubwelle im Anzug: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist mit dem Wetterphänomen auch an diesem Mittwoch in Baden-Württemberg zu rechnen. Vermutlich sei der Saharastaub aber nicht ganz so stark ausgeprägt wie beim letzten Mal, heißt es seitens des Wetterdienstes.

