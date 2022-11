Wie Thomas Selter (67) aus Schorndorf den Ironman auf Hawaii geschafft hat

Beim Ironman auf Hawaii gehen Athleten regelmäßig an ihre Grenzen. Der älteste Triathlon der Langdistanz gilt unter Profis und Amateuren gleichermaßen als der Wettkampf schlechthin. In diesem Jahr war Thomas Selter mit von der Partie. Der 67-jährige Schorndorfer berichtet vom Rennen seiner Träume, einem Radunfall und warum er dort trotzdem nicht mehr starten würde.

Der Ironman auf Hawaii ist der Elite-Wettkampf im Triathlon. Die Distanzen hören sich für so manchen Laien an wie ein Scherz: 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Qualifizieren kann sich nur, wer in anderen Wettbewerben gute Leistungen bringt - zum Beispiel seine Altersklasse gewinnt.

Die Schattenseiten des Kult-Events: Preise schießen durch die Decke

Bis er 50 Jahre alt war, hatte der Schorndorfer Thomas Selter mit Triathlon, oder Sport im Allgemeinen, aber gar nichts am Hut. Doch irgendwann packte ihn der Ehrgeiz, wie er erzählt. Er stellte seine Ernährung um und fing an, von Schorndorf nach Winterbach und wieder zurück zu joggen. Das machte ihm so viel Spaß, dass er zum Marathonläufer wurde. „Ich bin schon immer der Typ, der schaut, was körperlich so geht“, berichtet der 67-Jährige. Irgendwann fand er seine sportliche Heimat beim Lauftreff Winterbach. Und weil das Joggen alleine ihm zu einseitig wurde, wurde er Triathlet beim TSV Neustadt. Seine ersten Versuche machte er in Welzheim. Später kamen längere Distanzen hinzu.

Am 1. Dezember 2014, dem ersten Tag seines Ruhestands, begann Thomas Selter dann mit dem Training für den Triathlon in Roth (Ironman-Distanz). Später folgten der Ironman in Frankfurt, Zürich und in diesem Jahr auf Lanzarote. Dort qualifizierte sich der Schorndorfer für das Nonplusultra: den Wettkampf auf Hawaii. Das sei im Gegensatz zu den anderen Wettbewerben vor allem ein großes Event, gar ein „Schaulaufen“. Das sorge aber auch dafür, dass die Teilnahme und Übernachtungen auf Hawaii immer teurer werden. Allein das Startgeld beträgt 1200 Euro, sieben Nächte im Hotel können gut und gerne eine fünfstellige Summe kosten.

Ein emotionales Auf und Ab

Doch wie fühlt es sich an, Hunderte Kilometer im Wasser, auf dem Rad oder zu Fuß auf sich allein gestellt zu sein und an seine Grenzen zu gehen? „Man ist da sehr mit sich selbst beschäftigt“, berichtet Thomas Selter. Triathlon, so sagt er, sei zu 80 Prozent Kopfsache und zu 20 Prozent Leistung. „Der Kopf sagt dir während des Rennens alles. Es ist ein ständiges Auf und Ab.“ Denn manchmal fühle man sich währenddessen sogar recht gut. Trotzdem müsse man dann genau darauf achten, nicht zu viel Gas zu geben. „Wer erfahren ist, weiß: Es kommt bald anders.“

Die eigentliche Leistung ist für Thomas Selter aber nicht sein Zieleinlauf auf Hawaii, der schon immer sein Traum war. Denn zehn Monate lang hat er fast täglich für den Wettkampf trainiert - oft mit zwei Einheiten am Tag. Insgesamt ist er im Training sage und schreibe 209 Kilometer geschwommen, über 10 000 Kilometer Rad gefahren und 1856 Kilometer gelaufen. Den Trainingsplan hatte er dabei von Daniel Unger, Ex-Weltmeister auf der Triathlon-Kurzdistanz. „Ich hatte vielleicht zehn trainingsfreie Tage. Das Rennen ist dann nur noch die Kür.“

Denn im Training habe er auch seinen herbsten Rückschlag erfahren: eine Verletzung an der Hand, ausgelöst durch einen Fahrradsturz. Zum Glück passierte der Sturz früh im Training, die Hawaii-Reise war deshalb nicht in Gefahr. „Das hat mich auch dank meines Trainers nicht aus der Bahn geworfen.“ Und auch eine unterstützende Familie sei besonders wichtig. Denn die Ironman-Vorbereitung erfordert Unterstützung und nimmt viel Zeit in Anspruch. „Meine Frau ist voll dahintergestanden, ohne sie wäre es nicht gegangen“, sagt Thomas Selter. Trotzdem wird er nicht noch mal nach Hawaii fliegen. „Das kann man nicht bezahlen“, begründet Thomas Selter. Sein großes Ziel sei vielmehr mit 70 (!) noch einmal der Triathlon in Roth. „Dort, wo alles angefangen hat.“