Man darf, wenn es darum geht, Skeptiker und Kritiker vom Sinn und von der Notwendigkeit einer neuen Stadtbücherei zu überzeugen, auch mal ganz groß und an etwas ganz Großes denken. In diesem Fall an die Oodi-Bibliothek in Helsinki, deren Name übersetzt nichts anderes als „Ode“ bedeutet und die auch entsprechend konzipiert ist: als eine Ode an die Gemeinschaft. Auf einer Tafel im ersten Stock steht: „Jeder hat das Recht, in der Bibliothek zu sein. Herumhängen ist erlaubt, ja sogar erwünscht.