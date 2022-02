Ein eigenes Yoga-Studio: Davon hat Birgit Hutt schon lange geträumt. Aber wer ist so verrückt, dass er diesen Traum ausgerechnet in einer Pandemie realisiert, hat sie sich immer wieder gefragt. Bis sie es schließlich einfach getan hat, trotz Abstandsgeboten und Corona-Einlassregeln. Anfang des Jahres eröffnete die Erzieherin und Yoga-Lehrerin das „Ananda Studio“ in der Damaschkestraße. Dort bietet sie zusammen mit den Yoga-Lehrerinnen Lisa Huttelmaier und Stefanie Jehle eine große Bandbreite