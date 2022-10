Zensus: Warum einem Schorndorfer trotz Teilnahme ein Zwangsgeld angedroht wurde

Mitte Mai ging’s in ganz Deutschland mit dem Zensus los, bis Ende des Jahres sollen die Befragungen auch in Schorndorf abgeschlossen sein. Für Frieder Hildt, der vor fünf Monaten vom Statistischen Landesamt aufgefordert wurde, das Formular für die Gebäude- und Wohnungszählung auszufüllen, ist das Kapitel glücklicherweise schon beendet – nach einem regen Schriftwechsel mit der Stuttgarter Behörde inklusive Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 300 Euro.

Und dabei war Hildt, der als pensionierter Lehrer eigentlich immer der Meinung war, Deutschland sei „ein sehr durchorganisierter Staat“, anfangs noch guter Dinge und motiviert, die Befragung nicht handschriftlich, sondern online auszufüllen. Anfang Juni setzte er sich an den Computer, beantwortete gewissenhaft die Fragen zur Art des Gebäudes, zu Nutzung und Größe. Länger als zehn Minuten, erfuhr er im Anschreiben, sollte die Befragung nicht dauern. Nachdem er das Formular ausgefüllt hatte und auf den blauen Senden-Button gedrückt hatte, dachte Hildt, die Sache sei für ihn erledigt. Doch weit gefehlt.

Nach drei Wochen bekam er das zweite Mal Post von der Stuttgarter Behörde – mit der Aufforderung, seiner Pflicht nachzukommen und den Fragebogen auszufüllen. Weil er nie eine schriftliche Eingangsbestätigung erhalten hatte, rief er unter der auf dem Schreiben angegebenen Telefonnummer an, um, wie er sagt, „den wirklich peinlichen Sachverhalt aufzuklären“. Nach einiger Zeit in der Warteschleife erklärte ihm „eine angenehme, weibliche Automatenstimme“, dass er die Mahnung als gegenstandslos betrachten könnte, falls er die Unterlagen schon eingereicht haben sollte. Es sei gut möglich, dass sich Versand der Mahnung und abgegebene Meldung überschnitten haben. Eine Überprüfung, so die Auskunft, sei wegen des enormen Aufwandes nicht möglich – immerhin wurden allein in der Gebäude- und Wohnungsbefragung mehr als drei Millionen Eigentümer und Hausverwalter angeschrieben.

Heranziehungsbescheid: Förmliche Zustellung im gelben Umschlag

Als er vier Wochen später noch einmal Post vom Statistischen Landesamt bekommen hatte und einige Zeit später ein drittes Mal, begann Hildt sich zu wundern. Doch da er nie eine Bestätigung erhalten hatte, dass das von ihm ausgefüllte Formular im Statistischen Landesamt angekommen war, und er auch sonst an keine Informationen zu seinem Fall kam, unternahm er erst mal nichts. Bis ihn dann am 28. September in einem gelben Umschlag – als förmliche Zustellung – der Heranziehungsbescheid erreichte, dass er verpflichtet sei, die Angaben zur Gebäude- und Wohnungszählung innerhalb von zwei Wochen vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und einzureichen. Sollte er dieser Auskunftsverpflichtung nicht nachkommen, so die unmissverständliche Botschaft des Schreibens, werde gegen ihn ein Zwangsgeld in Höhe von 300 Euro festgesetzt.

Daraufhin füllte Hildt den Fragebogen handschriftlich aus – und verfasste einen eineinhalbseitigen Brief, den er mitsamt dem ausgefüllten Erhebungsbogen per Einschreiben an die Sachbearbeiterin schickte und sich darin – mit einer guten Portion Ironie – über den ganzen Vorgang wunderte. Schließlich hatte er den Erhebungsbogen längst ausgefüllt: „Immer wieder bin ich erfreut von derartigen kleinen Beweisen der Effektivität, ja, fast möchte ich sagen, der Vernunft unseres staatlichen Handelns.“

Mit diesem Schreiben endlich hatte er Erfolg: Mitte Oktober erreichte ihn die Mitteilung, dass der Sachverhalt geprüft sei und die Meldung für die Gebäude- und Wohnungszählung vorliege. „Da Sie Ihre Auskunftspflicht damit erfüllt haben“, so die lapidare Auskunft, „können Sie unser Schreiben als gegenstandslos betrachten.“

Warum es zu diesem Hin und Her gekommen war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Tatsächlich könne „aufgrund von Postlaufzeiten und der Verarbeitung einer Vielzahl von Fragebogen (...) trotz intensiver Bemühungen leider nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Versand unseres Schreibens mit einer abgegebenen Meldung überschneidet“. Dass sich die Stuttgarter Behörde am Ende des Schreibens bei ihm bedankt und sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt hat, tröstet Frieder Hildt nicht wirklich: „Aus der Froschperspektive des Betroffenen konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da ordentlich viel Dilettantismus und Verschwendung im Spiel waren.“ Allein das Porto für die drei Schreiben und für die förmliche Zustellung – „was das gekostet hat“. In der Tat hätte er sich gewünscht, dass erst geprüft wird, ob der ausgefüllte Erhebungsbogen nicht doch vorliegt, bevor mit Zwangsgeld gedroht wird. Sein Vertrauen in staatliches Handeln, räumt Hildt ein, ist nach dieser Erfahrung durchaus gesunken.

Statistisches Landesamt will nicht ausschließen, dass es „etwas ruckelt“

Zu dem konkreten Fall kann Mara Mantinger, Pressesprecherin im Statistischen Landesamt, auf Anfrage zwar nichts sagen, doch sie will gar nicht ausschließen, dass es „etwas ruckelt, wenn man drei Millionen Personen anschreibt“. Handelt es sich im Fall der Gebäude- und Wohnungsbefragung doch um eine Vollerhebung aller Häusles- und Wohnungsbesitzer im Land. Weil das Statistische Landesamt die Adressen für die Befragungen von verschiedenen Behörden bekommen hat, könnten trotz aller Bemühungen Dubletten in der Datenbank nicht ausgeschlossen werden. Es sei durchaus vorgekommen, so Mantinger weiter, dass Bürgerinnen und Bürger mehrfach angeschrieben wurden. Tatsächlich sei die Behörde aber bemüht, „bürgerfreundlich und schnell“ zu reagieren. Darum sei, wie im Fall des Schorndorfers, die Aufforderung und die Androhung des Zwangsgeldes auch stets mit dem Hinweis verbunden, dass man zwei Wochen Zeit für die Rückmeldung habe. Lässt sich der Fall klären, „dann muss man auch nichts bezahlen“.

Grundsätzlich, fügt Mantinger an, sei man im Statistischen Landesamt aber sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Zensus. Und doch scheint – das zeigen gleich mehrere Presseberichte im Internet – seit Zensus-Beginn eine ganze Reihe ungerechtfertigte Mahnschreiben rausgegangen zu sein. Und zwar vornehmlich dann, wenn die Erhebung handschriftlich ausgefüllt und abgegeben wurde. Da ein externer Dienstleister damit beauftragt wurde, die Papierbögen digital einzulesen, kam es zu Überschneidungen: Sei der Bogen noch nicht digitalisiert, werde er nicht als abgegeben im System angezeigt, so die Erklärung des Statistischen Landesamtes.