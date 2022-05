Zu schweres Mathe-Abi? Das sagt eine Schorndorfer Schülerin dazu

Das Mathematik-Abitur ist unter Schülerinnen und Schülern besonders berüchtigt. Gerade die schriftliche Prüfung, die in Baden-Württemberg am vergangenen Dienstag geschrieben wurde, gilt als besonders anspruchsvoll. Im vergangenen Jahr starteten die Abiturienten deshalb sogar eine erfolglose Online-Petition gegen ein angeblich zu schweres Abi. Und wer hätte es gedacht: Das Spiel wiederholt sich. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beklagen sich auf dem Forum „change.org“ über viel zu schwere Aufgaben. Doch war die Prüfung wirklich unverhältnismäßig schwer? MPG-Schülerin Franziska Miczek sieht das nicht ganz so kritisch.

„Es war schon hart“, resümiert Franziska Miczek mit etwas Abstand zur Prüfung. Trotz der zusätzlichen halben Stunde, die das Kultusministerium den Schülerinnen und Schülern gegeben hat, ist sie gar nicht mit allen Aufgaben fertig geworden. „Nur zwei Leute haben überhaupt vor Ablauf der Zeit abgegeben.“

Wenn man allerdings ausreichend auf die Prüfung gelernt habe, sei sie durchaus machbar gewesen. Trotzdem: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Prüfung leichter war als im vergangenen Jahr.“ Das weiß Franziska Miczek, weil sie vor einem Jahr schon einmal zum Abitur angetreten ist - leider ohne Erfolg. Sie erzählt, dass man sich in der Zeit des Online-Unterrichts doch viel mehr Unterrichtsstoff selbst herleiten musste als sonst. „Ich habe dadurch viele Themen nicht richtig verstanden.“

Es gibt erneut eine Petition

Viele andere Abiturienten in Baden-Württemberg haben eine andere Meinung zur diesjährigen Matheprüfung. Auf dem Portal „change.org“ hat ein Initiator namens Dennis Baumann die Petition „Zu schweres Mathe-Abitur 2022“ ins Leben gerufen. Stand Freitagmittag haben diese über 2000 User unterzeichnet. In den Kommentaren äußern viele Schülerinnen und Schüler ihre Verzweiflung: „Ich weiß nicht, ob ich verärgert oder frustriert sein soll. Doch diese Prüfung war uns gegenüber nicht fair und kostet mich gegebenenfalls eine gute Mathenote und anderen (...) ihr Abitur“, schreibt eine Userin namens Lara. Ein anderer Kommentator beschreibt, dass sich im Analysis-Teil eine bestimmte Aufgabenart von vorn bis hinten durchgezogen hätte, „was bedeutet, dass Personen, die mit dieser Art von Aufgaben Schwierigkeiten haben, keine Hoffnung auf Punkte haben können“.

Viele werden darüber jetzt schon den Kopf schütteln. Schließlich behauptet unmittelbar nach den Prüfungen beinahe jeder Jahrgang, das schwerste Mathe-Abitur gehabt zu haben. Doch eines darf man nicht vergessen: Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2022 blicken auf eine bewegte Oberstufenzeit zurück. Corona bestimmte gerade im ersten Kursstufen-Jahr den Alltag an den Schulen. Fern- und Wechselunterricht erschwerten das Lernen.

Rückenwind-Programm hat geholfen

Das merkt ein User namens Andreas Klamm im Kommentarfeld der Online-Petition an: „Die extremen Belastungen durch Corona-Beschränkungen und Einschränkungen sollten berücksichtigt werden.“ Dieses Schuljahr, und das erwähnt er nicht, fand der Unterricht allerdings komplett in Präsenz statt.

Was Franziska Miczek der eigenen Aussage nach beim Lernen geholfen hat, war das landesweite Programm Rückenwind. In den Osterferien gab es beispielsweise einen einwöchigen Lernkurs speziell für Mathe für alle Gymnasiasten in Schorndorf.

„Das war richtig vertieftes Lernen. Ohne Rückenwind hätte ich in der Prüfung nur Bahnhof verstanden“, sagt sie. Dort habe sie allerdings auch gemerkt, dass in einigen Klassen gerade die Stochastik zu kurz gekommen ist.