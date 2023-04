Zwei neue Angebote für Stadtführungen in Schorndorf

Der Frühling nähert sich mit großen Schritten und in der Stadt wird es wieder lebendiger. Auch der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement („TuC“) startet mit einer bunten Fülle an Stadtführungen in die Saison. Nicht nur Besucherinnen und Besucher von außerhalb, sondern auch ortsansässige Schorndorferinnen und Schorndorfer lassen sich immer gerne vom vielseitigen Angebot begeistern.

Das Programm bietet in diesem Jahr zwei neu kreierte, spannende Führungen an. Zum einen die Tour „Reinhold Maier – everything ist local“, bei der es um das Leben und Wirken des in Schorndorf gebürtigen ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs geht. Eine offene Führung dazu findet am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr statt.

"Reine Männersache"

Außerdem ganz neu aufgelegt ist die Genussführung „Reine Männersache“, die mit vier offenen Terminen startet, los geht’s am 28. April. Und wie es der Name schon sagt: hier sind alle Herren willkommen, um einen spannenden Abend ganz „unter sich“ zu erleben. Diese Führung wurde ins Leben gerufen, nachdem die beliebte Tour „Genuss für Frauen“ bereits seit einigen Jahren toll angenommen wird und nun auch die Herren nach solch einer geselligen Gelegenheit für sich gefragt haben.

Seit Anfang April findet nahezu jeden Sonntag eine offene Führung durch die historische Schorndorfer Innenstadt statt. Natürlich wird es wieder klassische Altstadtführung geben, aber auch Gottlieb und Emma Daimler, Caspar Pregatzer und Barbara Künkelin werden durch die pittoresken Fachwerkgassen führen und ihre spannenden Geschichten erzählen.

Die Altstadtführung beispielsweise ist der Klassiker schlechthin. Selbst eingefleischte Schorndorfer, die die Stadt schon kennen, entdecken bei dieser Tour immer wieder Neues, spannende Geschichten und bemerkenswerte Details. Diese Führung wird am Ostersonntag, 9. April, angeboten. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Daimler-Denkmal am Unteren Marktplatz. Kosten: 6 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Eine Anmeldung ist noch bis Samstag, 8. April möglich.

Und auch kulinarisch ist einiges geboten. Genussführungen für jeden Geschmack sind im Angebot und locken mit verführerisch klingenden Namen wie „Schorndorfer Leckereien“, „Weinverführung“ oder „Aus Schorndorfer Töpfen und Kesseln“.