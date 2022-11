„Zweierlei“: Marlene Mosch eröffnet im Schorndorfer Röhm Blumenladen mit Café

Bis es im ehemaligen Feuerwehrhaus des Röhm-Areals tatsächlich „Zweierlei“ gibt, fängt Marlene Mosch mit dem Verkauf von Blumen, Topfpflanzen, Adventskränzen, ausgefallenen Vasen und Papierübertöpfen vis-à-vis in einem anderen freien Raum der alten Lederfabrik an. Die Renovierung der Werksfeuerwehr-Garage, in der es zum Blumenhandel dann auch ein kleines Café-Angebot geben soll, wird sich wohl noch bis ins kommende Jahr hinziehen.

So lange wollte die 29-jährige Floristin und Staudengärtnerin aber nicht warten. Seit Jahren schon will sie sich selbstständig machen. Und so hat sie sich passende Regale gekauft, das grüne Sofa ihres Opas hergeschafft, einen ausrangierten Couchtisch mintgrün angepinselt und ein altes Küchenbuffet aus dem Nachlass der Lederfabrik mit ihren Waren bestückt.

Bei Blumen-Walter Floristin gelernt, Gärtner-Ausbildung in Lüneburg

Ihre Floristen-Ausbildung hat Marlene Mosch bei Blumen-Walter am Unteren Marktplatz gemacht, hat danach bei der Gärtnerei Damm, die dienstags und samstags mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten ist, in Rattenharz gearbeitet. Danach hat sie in Lüneburg eine Ausbildung zur Staudengärtnerin gemacht, war dann in einem Gärtnerbetrieb in Gmünd beschäftigt und hat zuletzt in einem Blumenladen in Göppingen gearbeitet.

Die 29-Jährige ist in einer Gärtnerfamilie aufgewachsen, hat also schon viel gesehen und weiß, was ihr wichtig ist: Schnittblumen soll es bei ihr – abgesehen von den Wintermonaten – vom Stuttgarter Großmarkt geben, aber nur aus regionalem Anbau mit kurzen Transportwegen. Rosen aus Kenia oder Ecuador wird man bei ihr nicht finden. Die Kerzen auf den Adventskränzen und -gestecken kommen aus einem bayerischen Familienbetrieb.

Die mundgeblasenen Glasvasen bezieht sie in Polen und die Übertöpfe aus Papiermaché hat sie bei einer Firma in Dänemark entdeckt, die mit einem Frauenprojekt in Sri Lanka zusammenarbeitet. Ein besonderer Hingucker in ihrem Laden ist eine Spiegel-Anrichte, die ihr eine Bekannte geliehen hat: Bis Weihnachten soll sie im Blumenladen stehen – als kleines Verkaufsständchen für Glasvögel und Lichtgestalten.

Ideale Kombination: Blumen und Café

Dass sie ihren Blumenladen im Röhm-Areal eröffnen könnte, auf diese Idee kam Marlene Mosch bei der Hochzeit ihrer Schwester, die in der alten Lederfabrik gefeiert hat: „Ich wollte eine gute Location für den Blumenladen und das Café.“ Das alte Feuerwehrhäuschen der Lederfabrik ist für sie der ideale Ort und die Kombination Blumen und Café perfekt: „Ich finde das gemütlich.“ Und so soll es auch bleiben: Die 29-Jährige möchte ihren Betrieb bewusst klein halten. Sie hat sich selbstständig gemacht, um mit Blumen und Menschen zu tun zu haben. Mehrere Angestellte haben und selbst nur im Büro sitzen und den Papierkram erledigen, das kann sie sich nicht vorstellen.

Nachdem sie am vergangenen Samstag mit Freunden und der Familie schon eine kleine Voreröffnung gefeiert hat, beginnt sie ganz offiziell am Mittwoch, 16. November. Die Öffnungszeiten im Röhm-Areal in der Weilerstraße 6 sind: mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter. Aber auch die Geschwister haben ihr schon kräftig unter die Arme gegriffen und ihr nicht zuletzt bei der Gestaltung der Visitenkarten und der Homepage geholfen. Auch der Name „2weierlei“ mit der besonderen Schreibweise ist eine Gemeinschaftsidee.

Sich in diesen Krisenzeiten mit einem Blumenladen selbstständig zu machen – Marlene Mosch hält das Risiko tatsächlich für überschaubar: „Ich glaube an mich“, sagt die Floristin und Staudengärtnerin. Dass sie in dem Interimsraum ohne Heizung startet, sieht sie im Moment sogar als Vorteil: „Heizkosten – die werden günstig.“ Vermutlich wird sie sich, wenn es aber doch im Winter klirrend kalt wird, eine mobile Gasheizung anschaffen müssen.

Im ehemaligen Feuerwehrhäuschen, in das sie hoffentlich bald wird umziehen können, gibt es dann natürlich eine Heizung, außerdem einen schönen Holz- oder Steinboden und – ähnlich wie in Michaela Eiternicks Schmuckladen nebenan – eine schicke Glasfront. Für Marlene Mosch ist das Röhm-Areal ein besonderer Ort: Von der Betreiberfamilie Groß und den anderen Einzelhändlern wurde sie herzlich aufgenommen. Und an Frequenz wird es wohl auch nicht mangeln: „Hier arbeiten viele Leute, da ist gut was los.“