Am Sonntag, 12. September, haben die Schwaikheimer die Wahl, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin der Gemeinde wird. Am Dienstagabend haben sich fünf Kandidaten in der heißen Wahlkampfphase den Fragen vom Winnender Redaktionsleiter Martin Schmitzer und dem für Schwaikheim zuständigen Redakteur Uwe Speiser im ZVW-Wahlstudio gestellt. Wir fassen zusammen, was uns aufgefallen ist und wie sich die Bewerber um das Amt im Rathaus geschlagen haben.

Die Talkrunde war gerade