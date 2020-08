Wie läuft der Verkauf der Wohnungen und Reihenhäuser im Gebiet Heiße Klinge? Gibt es Verzögerungen durch Corona? Und was müssen die Arbeiter in Pandemiezeiten beachten? Eine kleine Gruppe Sommertouristen hat sich am Mittwochabend ein Bild vom fünf Hektar großen Baugebiet in Schwaikheim gemacht, das sich unmittelbar am Bahnhof befindet und sich entlang der Bahnlinie erstreckt. „Im vorderen Teil des Gebiets handelt es sich um ein Mischgebiet, in dem Büros und Wohnungen entstehen. Der hintere