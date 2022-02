Des einen Freud, des andern Leid. So ist es auch im Fall von Haus Elim. Die Altenpflegeeinrichtung verlegt die Verwaltung ihrer neun Standorte und damit ihre Zentrale von Leutenbach nach Schwaikheim. In den Neubau dort kommt auch die zentrale Wäscherei. Es ist also Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff nicht zu verdenken, wenn sie beim Vor-Ort-Termin zum Baustart für das neue Gebäude im Gewerbegebiet Klingwiesen erklärt, sie freue sich, dass Haus Elim sich für Schwaikheim als Standort entschieden