Brand in Schwaikheim: Skatepark beschädigt, Bürgermeisterin Astrid Loff sauer

Hat die Brandserie der vergangenen Wochen in Winnenden jetzt auch Schwaikheim erreicht? Die Feuerwehr musste jedenfalls am frühen Freitagmorgen zu einem Feuer an der Skateranlage im Freizeitzentrum ausrücken. Die Ursache: Brandstiftung. Ein Hindernis ist jetzt unbenutzbar. Bürgermeisterin Astrid Loff macht ihrem Ärger in einer Pressemitteilung Luft.

Bürgermeisterin Astrid Loff: „Ich bin verärgert und empört“

„Ich bin verärgert und empört über diese unnötige Zerstörung“, lässt sich die Rathauschefin von ihrer Pressestelle zitieren. Schließlich hätten sich viele Jugendliche engagiert und viele Bürger Geld gespendet haben, um den Bau dieser Anlage zu ermöglichen. Wie es mit der Anlage weitergeht, will sie gemeinsam mit dem Gemeinderat beraten und entscheiden, sobald das Ausmaß der Zerstörung feststeht.

Sie sei froh, so Astrid Loff, dass keine Personen verletzt wurden – und der Schaden angesichts der starken Trockenheit nicht noch größer ausgefallen sei, heißt es in der Pressemitteilung. Die Skateranlage befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kinderhaus Badstraße und der Fritz-Ulrich-Halle.

Um fünf Uhr morgens wurde die Polizei informiert

Die Polizei war gegen fünf Uhr informiert worden: Es gebe verdächtigen Rauch an der Anlage, der sich Richtung Ort bewege. Die Polizei alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus auf der anderen Seite des Orts sich einfanden, sei dort bereits Brandgeruch wahrnehmbar gewesen, berichtet Kommandant Stefan Rauleder auf Nachfrage. Der Geruch hatte sich also bis dahin schon über den ganzen Flecken verteilt.

Als die Feuerwehr, mit drei Fahrzeugen und 17 Mann, an der Skateranlage eintraf, stellte sie fest, dass dort Palettenholz und Papier in einem großen Behälter brannten und der Brand auf das Hauptelement der Anlage übergegriffen hatte, das dadurch entsprechend beschädigt wurde.

Hat die Brandserie von Winnenden jetzt auch Schwaikheim erreicht?

Jetzt steht der Verdacht im Raum, sowohl bei der Polizei als auch bei ihm selbst, so Rauleder, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Brandserie in Winnenden, wo in den vergangenen Wochen mehrfach Container angezündet wurden, unter anderem am Wunnebad und beim Georg-Büchner-Gymnasium, hat sich möglicherweise auf Schwaikheim ausgeweitet. Es könnte sich um die gleichen Täter handeln – oder um Trittbrettfahrer. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Den Brand am Freitagmorgen hatte die Feuerwehr rasch gelöscht, so dass der Einsatz gegen 6 Uhr beendet war. Verletzt wurde niemand.