Das Sonnendeck in Schwaikheim: Ein Gratisfestival für den Rems-Murr-Kreis

Wer beim Organisationstreffen des Teams vom Sonnendeck-Festival Mäuschen spielt, der blickt in strahlende Gesichter. Man merkt: Hier freut sich jemand, dass es in diesem Jahr endlich wieder losgeht. Genauer: am Wochenende 22./23. Juli. Für das Team bedeutet das allerdings auch stressige Tage im Vorfeld.

„Wir finanzieren uns über Spenden und Sponsoren“, erzählt Timo Saltikiotis. Für die Organisatoren heißt das, dass jene Spender erst einmal gefunden werden müssen. Für die Gäste, dass sie profitieren, denn das Festival ist gratis, kostet keinen Eintritt. „Alle Einnahmen fließen direkt in die Veranstaltung. Also auch alles, was wir für Getränke und Speisen einnehmen“, erklärt Saltikiotis. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass die Besucher es sich vor Ort gutgehen lassen, keine Getränke von zu Hause mitbringen und damit das Festival in zwei Jahren wieder mitfinanzieren.

Viele Jugendliche sind noch nie auf einem Konzert gewesen

In diesem Jahr nun findet das Sonnendeck-Festival zum insgesamt sechsten Mal statt. Die Organisatoren sind alle im INA-Verein engagiert, der unter anderem benachteiligte Jugendliche unterstützt. „Wir gehen alle gerne auf Festivals und haben festgestellt, dass die Kids noch nie auf einem Konzert gewesen sind. So sind wir auf die Idee gekommen, hier in Schwaikheim etwas auf die Beine zu stellen“, erinnert sich Timo Saltikiotis. Da der INA-Verein damals auch noch auf dem Fleckenfest aktiv war, war ohnehin schon Kontakt zu Bands und Co geknüpft. Der Rest war mehr oder weniger ein Selbstläufer.

8000 Besucher beim Festival vor der Corona-Pause

Das Festival, das im zweijährigen Rhythmus stattfindet, hat sich kontinuierlich gesteigert, was die Besucherzahlen angeht. „Beim letzten Sonnendeck-Festival vor der Corona-Pause waren an beiden Tagen insgesamt 8000 Besucher da. Das war wirklich krass für uns“, erinnert sich Ajdin Rizov.

Und auch in diesem Jahr sind die Organisatoren auf viele Besucher vorbereitet. Die Menschen dürsten nach der langen Pause schließlich regelrecht nach Partys und Konzerten. „Bei uns steht und fällt alles mit dem Wetter. Da wir keinen Eintritt verlangen, bleiben die Leute weg, wenn es regnet. Deshalb hoffen wir natürlich auf gute Verhältnisse“, sagt Timo Saltikiotis.

Nahezu alle Musikrichtungen abgedeckt

Wie viele Besucher letztendlich kommen, werde man also erst an den Veranstaltungstagen sehen, Prognosen sind schwierig. In jedem Fall kommt ein Großteil aus dem Rems-Murr-Kreis. „Vereinzelt haben wir aber immer auch Gäste, die von weiter entfernt anreisen“, weiß Saltikiotis. Sogar ein paar klassische Festivalbesucher, die mit einem Zelt nach Schwaikheim kommen, hat es schon gegeben.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgen neben dem Organisationsteam auch Securityleute, die unter anderem am Eingang zur Festwiese an der Fritz-Ulrich-Halle bereitstehen. „Zu Zwischenfällen ist es bei unseren Festivals bisher allerdings noch nie gekommen. Es geht alles sehr friedlich zu. Die Besucher laufen nach Veranstaltungsende auch immer ziemlich zügig zum Bahnhof, so dass es zu keinen Problemen kommt“, erzählt Timo Saltikiotis.

Am Freitag (22.7.) geht es los

Am Freitag, 22. Juli, geht es um 18 Uhr los. Unterschiedliche DJs werden auftreten und der Festwiese einheizen. Am Samstag, 23. Juli, startet das Sonnendeck dann bereits um 14 Uhr. „Das Juze hat einen Stand, ebenso der Gesamtelternbeirat“, erzählt Timo Saltikiotis.

An beiden Tagen wird es ein reichhaltiges Angebot an Essen und Getränken geben, auch an Veganer werde gedacht.

Die teilnehmenden Künstler decken sämtliche Musikrichtungen ab, so dass für alle Besucher etwas dabei ist. „Wir merken schon, dass die Bands richtig Lust haben, wieder auf Festivals zu spielen“, freut sich Saltikiotis. Im Vergleich zum letzten Festival vor der Corona-Pause sind allerdings auch die Preise ziemlich angezogen, vom Tontechniker bis zum Caterer.