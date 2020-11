Was geht in einer Trauerrednerin vor, kurz bevor sie auf den Friedhof kommt und dort die Trauergäste sieht? „Ich bin meistens mit dem Auto unterwegs, versuche, mich zu fokussieren, und höre oft laut Helene Fischer“, berichtet Claudia Wandrey. Die 42-Jährige ist freie Rednerin für Trauungen und Abschiede. Was Helene Fischer mit Beerdigungen zu tun hat? Auf den ersten Blick nicht sonderlich viel. Claudia Wandrey, ehemalige Radiomoderatorin, erklärt: „Wenn ich auf eine Beerdigung komme, dann