Einsatz-Bilanz für das Jahr 2022: Feuerwehr Schwaikheim rückte 54-mal aus

Im März konnte die Schwaikheimer Feuerwehr endlich wieder den regulären Übungsbetrieb mit allen Abteilungen aufnehmen, nachdem Corona auch da für eine Zwangspause gesorgt hatte. In seinem Jahresbericht bei der Hauptversammlung ging Kommandant Stefan Rauleder auch darauf ein, was das „Grüne Licht“ für das Fleckenfest, den „Tag der offenen Tür“ mit Führungen im neuen Domizil bedeutet hatte.

Die Wehr hatte drei Zugänge von Neulingen bei den Aktiven, aus der Jugendfeuerwehr sind fünf zu diesen gewechselt. Daraus ergab sich zum Jahresende ein Stand von 69 Feuerwehrleuten, darunter zehn Frauen, und ein Altersdurchschnitt von 36 Jahren. Es müsse also weiter in eine zukunftsfähige Mannschaft investiert werden, betonte Rauleder.

Es gab deutlich mehr Einsätze als in den Corona-Jahren vorher: 54 Alarme, davon 26 Hilfeleistungen, 13 Brände sowie zwölf Fehlalarme. Zehn Personen wurden gerettet. Im Übungsbetrieb wurden insgesamt über 2000 Stunden geleistet. Eine Herausforderung werde die Ersatzbeschaffung der zwei Großfahrzeuge in den nächsten Jahren, so Rauleder. Aber auch die Themen wie Blackout, Unwetter und andere Krisen würden eine wesentliche Rolle spielen.

Bei den Jahresberichten des Spielmannszugs, der die Versammlung unter der Leitung von Birgit Korn mit dem Marsch „Groß Berlin“ eröffnete, sowie der Alterswehr ging es ebenfalls vor allem um das Ende der Pandemie, das damit wieder mögliche gemeinsame Musizieren und die Pflege der Kameradschaft.

Schwaikheimer gewannen die Jugendfeuerwehr-Challenge

Jugendfeuerwehrwart Jan Mutschler berichtete von einem Höchststand mit derzeit 40 Jugendlichen und acht neuen Mitgliedern. Seit März sei kaum ein Tag vergangen, wo das Team von Betreuern und Mitgliedern nicht unterwegs gewesen sei. Die Schwaikheimer gewannen die Jugendfeuerwehr-Challenge, hatten die beste Ausrichtung von Inhalten auf Freizeiten, die Jugendwehr nahm teil am Ferienprogramm der Gemeinde und an der Schaum-Party beim ersten Freibadfest. Zusätzlich wurde eine große Übung mit der Feuerwehr Winnenden abgehalten, an der Qualifikation der „Jugendflamme“ teilgenommen, die 26 Jugendliche bestanden. Es gab einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst im Feuerwehrhaus mit zahlreichen Alarmierungen und Einsätzen.

Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff betonte in ihrem Grußwort, sie sei sehr stolz auf die Verlässlichkeit „ihrer“ Wehr. Besonders in der heutigen Zeit mit all ihren Problemen bedeute eine funktionierende „Blaulichtfraktion“ ein gutes Gefühl für die Schwaikheimer. Die Anforderungen durch Umwelteinsätze und drohende Blackouts könnten nur bewältigt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür seitens der Gemeinde erfüllt werden.

Die Neuaufnahmen als „Feuerwehrmann zur Probe“ sind Daniel Lehmberg, Christian Hagmeier und Fabian Kies. Zum Feuerwehrmann befördert wurde Benedict Lang. Oberfeuerwehrmann/Frau sind Claudia Bauer, Antonia Stahl, Stefan Weller, Jan Schillinger und Stefan Gienk; Hauptfeuerwehrmann Marc Held, Felix Müller und Peter Vollmer; Gruppenführerin/Löschmeister Natascha Münzing; Hauptlöschmeister Marc Munz und Frank Schweickhardt.

Das Feuerwehr-Fitnesszeichen in Gold erhielt Dieter Rommel, die Ehrennadel der Bundesvereinigung deutsche Musikverbände für 30 Jahre in Gold Carola Hanisch, das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes für 40 Jahre Dietmar Sauer, das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbands Rems-Murr in Gold bekamen Dieter Rommel und Armin Münzing.