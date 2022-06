Endlich wieder Fleckenfest in Schwaikheim: Arbeiten laufen auf Hochtouren

Endspurt für die Helfer, die Stände und Zelte aufbauen, sich um Getränke und Speisen kümmern, Tische aufstellen und sonstige Vorbereitungen übernehmen. Bis Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr muss alles fertig sein. Um 17.15 Uhr läutet Bürgermeisterin Astrid Loff mit dem Fassanstich das Fleckenfest offiziell ein.

Die Bürgermeisterin ist selbst gespannt, wie sie (sich) schlägt. „Es ist der erste Fassanstich in meinem Leben. Geübt habe ich nicht“, erzählt sie. Ebenso ist es ihr erstes Fleckenfest als Bürgermeisterin. „Ich bin früher schon über das Fest gelaufen. Jetzt freue ich mich total. Es ist toll, die Vereine zu sehen, und wie sie sich engagieren“, sagt Loff.

Helfer für den Auf- und Abbau zu finden ist problematisch

Teilweise stößt dieses Engagement jedoch auch an Grenzen. „Jahr für Jahr fallen bewährte Kräfte aus. Es wird immer schwieriger, ausreichend Helfer zu finden, gerade für den Auf- und Abbau“, erzählt Sigrid Maier, stellvertretende Vorsitzende des TSV Schwaikheim, am Telefon.

Beim TSV laufen die Arbeiten auf dem Gorroner Platz seit Mittwoch, der Haupttag für den Aufbau wird jedoch der Freitag sein. „Ich hoffe, dass dann genug Helfer vor Ort sind. Dann geht es natürlich schneller. Es gab schon Feste, bei denen wir bis kurz vor knapp aufgebaut haben. Da hat es noch gerade so gereicht, vor Beginn kurz duschen zu gehen“, erinnert sich Maier. Natürlich helfen auch viele Menschen mit, die nicht mehr arbeiten. „Aber nur mit Rentnern schaffen wir das nicht“, sagt die stellvertretende Vorsitzende.

Einen Vorwurf macht sie selbstredend niemandem. „Es ist einfach so, dass sich die Arbeitswelt geändert hat. Mal so geschwind einen Urlaubstag nehmen, das geht nicht mehr so einfach.“ Und trotzdem hat es der ein oder andere gemacht.

Neu dabei: Bermuda Schwoiga

Ein ganz neues Gefühl ist das für den VfB-Fanclub Bermuda Schwoiga, der zum ersten Mal beim Fleckenfest dabei ist. „Wir wollten schon letztes Jahr dabei sein, was leider aus den bekannten Gründen nicht geklappt hat“, sagt Vorstand Timo Scheufler. Umso mehr freuen sich die Bermudas, in diesem Jahr am Start zu sein. „Intern haben wir besprochen, dass wir es, wenn wir dabei sind, auch richtig machen. Mit Bühne, Essen und Getränken“, erklärt der Vorstand die Pläne.

Was den Platz betrifft, habe man mit der Gemeinde längere Zeit verhandelt, sich dann jedoch mit den Blumen- und Gartenfreunden geeinigt, die ohnehin etwas kürzertreten wollten. „Man findet uns an der Brunnenstraße, im Innenhof von Haus Elim“, erklärt Timo Scheufler, der sich für den Aufbau am Donnerstag Urlaub genommen hat. 50 bis 60 Helfer der Bermudas werden insgesamt über das Wochenende verteilt im Einsatz sein.

Die Sportfreunde haben über 200 Arbeitsschichten verteilt

Auf deutlich mehr Unterstützung können die Sportfreunde Schwaikheim bauen, was allerdings auch an der Größe des Vereins liegt. „Wir haben über 200 Arbeitsschichten verteilt“, erzählt Charlotte Ulrich. Die Schichten habe man relativ zügig über die Mannschaften besetzen können. „Außerdem haben sich viele Eltern gemeldet, das hat uns gefreut. Am Ende ist es allerdings so wie in jedem Verein. Es gibt immer ein paar Leute, die mehr machen“, sagt Ulrich. Die Sportfreunde haben bereits am Dienstagabend mit dem Aufbau im Hof bei „Elektrogeräte Schüle“ an der Bahnhofstraße begonnen. Dort wird es verschiedene Bars geben und natürlich auch etwas zu essen.

750-Jahre-Korb-Feier ebenfalls am Wochenende

Ein Problem sei es gewesen, etwa Getränke zu bestellen. „Denn Korb feiert am Wochenende auch. Für unsere Logistiker war das ein Großaufwand“, schildert Ulrich. Im Verein sind alle froh, dass jetzt wieder ein Fleckenfest stattfindet. „Es ist schließlich unsere wichtigste Einnahmequelle.“

In Schwaikheim hoffen sie nun alle auf passendes Wetter: kein Regen, warm, aber auch nicht zu heiß. „Und dann schauen wir mal, wie viele Leute kommen. Beim Altstadtfest in Waiblingen war es in diesem Jahr richtig heftig. Es freut sich jeder auf das Fleckenfest.“