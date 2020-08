Schwaikheim hat ein Sommerloch-Monster: Es treibt dort in einem Gartenteich sein Unwesen und erfüllt alle „monströsen“ Kriterien. Es kommt nachts und macht sich über wehrlose Zierfische her. Den Bestand von Ehepaar Straube hat es so gut wie niedergemetzelt. Sieben Zierfische gehen bis jetzt auf sein Konto, gnadenlos plattgemacht, vom Täter fehlt jede Spur. Und niemand weiß, wie viel Hunger es noch hat ...

Die Bilanz seiner Fressattacken - da lassen wir uns nicht lumpen - wird zum