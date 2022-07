Fleckenfest Schwaikheim: So oft hat Astrid Loff auf den Zapfhahn gehämmert

Erster Fassanstich für Bürgermeisterin Astrid Loff am Freitag (1.7.). Der allererste ihres Lebens. Der Musikverein hat ihr geraten, den Zapfhahn geschlossen zu halten, ihr Bürgermeister-Kollege Kiesl aus Leutenbach habe genau das Gegenteil gesagt, Hahn öffnen. Wie hat sich die neue Bürgermeisterin entschieden?

„Einer legt mich rein, das ist klar“, lässt sie einen lächelnden Seitenhieb in Kiesls Richtung los, den sie unter den Gästen begrüßt. „Ich werde aber meinem Musikverein vertrauen“, wendet sie sich ans fröhlich versammelte Festpublikum. Also: Der Hahn bleibt zu, bis sie ihn nach zehn Schlägen und dem Anfeuerungsruf „Hau druff“ im Holz versenkt und den ersten Krug füllt.

Keine Chance, ein Fass vorab zum Üben zu bekommen

Mit „allergrößtem Respekt vor dem Fass“ habe sie sich der Bewährungsprobe genähert. Ein Übungsfass habe sie wegen der Festlesdichte nicht herbekommen. Was also tun, damit sie sich gut schlägt beim Draufschlagen? Sie zapft andere Quellen an, holt sich unmittelbar vor Fassanstich am Musikvereinsstand Rat, erzählt, dass sie schon das Internet befragt und auch gespickelt habe, wie die Bayern es machen. Ein Schwaikheimer hat ihr im Beisein der Winnender Zeitung süffisant eingeflüstert, „besser nicht dem Kiesl zu glauben“. Dass sie gut daran tut, beweist die ausbleibende Bierfontäne, für die der Fassanstecher von nebenan bekannt ist.

Sie aber debütiert als unerschrockene Haudrauffrau, die von vielen sehnlich erwartet wird. „Des wellet mr seha“, meint ein wurstessendes und sonnegenießendes Ehepaar, das sich zu den nach langer Zeit endlich wieder zu hörenden Eröffnungstönen der Musikkapelle ein Plätzchen mit bestem Bühnenblick gesichert hat. Das Fleckenfest gehöre dazu wie die Butter auf die Brezel, spricht Loff allen Besuchern aus der Seele.

Endlich können Ebischs ihre Schwoiga-T-Shirts wieder ausführen

Zwei von ihnen sind in „I love Schwoiga“-T-Shirts aufs Fest gekommen. „Die waren jetzt drei Jahre im Schrank, es wird Zeit, hier endlich alle wiederzusehen“, sagen Sandra und Jürgen Ebisch. Alle hätten „Entzug“ gehabt von diesem heimeligen Fest, bei dem „viel Zeit, Herz und Gemeinsamkeit“ im Einsatz sei, wie nicht nur Astrid Loff bezeugen kann.