Gin aus Schwaikheim im Weltall: Ginstr fliegt in Nasa-Rakete zur Weltraumstation

Schwaikheim ist nun auch im Weltraum vertreten. Beim Flug der SpaceX-Rakete des Typs Falcon 9 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation ISS ist auch „GINSTR“ dabei. Der Gin, der aus Schwaikheim kommt, dort nämlich im Weingut Escher gebrannt wird, auch wenn viele glauben und auch behaupten, er sei aus Stuttgart, nicht zuletzt, weil er aus Marketinggründen den dortigen Fernsehturm im Logo beziehungsweise auf dem Label hat und aus dem gleichen Grund „STR“ im Namen, die international gebräuchliche Abkürzung für den Flughafen. Das Weingut Escher hat nicht nur mit diesem Gin, sondern auch mit seinem eigentlich „Geschäftsfeld“, ebenfalls guten Tropen mit aber deutlich weniger Alkoholgehalt, schon längst dafür gesorgt, dass der Name Schwaikheim weithin geläufig ist. Das Weltall ist allerdings in der Beziehung wirklich neu und eine gewaltige Erweiterung des Bekanntheitsraums.

Aber was macht ein Gin – und sei er noch so gut, und der „GINSTR“ ist gut, sonst wäre er nicht mehrfach preisgekrönt – in einer Rakete und was hat er auf einer Weltraumstation verloren? Die 140 Tropfen des Edelgetränks – Gin ist längst das Partygetränk – gehören sicher nicht zum Reiseproviant der Astronauten oder zur Ration der Besatzung im Orbit. Mal abgesehen, dass sie dafür nicht lange reichen würden, geschweige denn für ein ordentliches Besäufnis. So ein Flug ist „sauteuer“ und deshalb wird jedes Gramm an Bord einen guten Grund haben. Klarer Fall, die Kostprobe des GINSTR wird für wissenschaftliche Zwecke der Nasa genutzt, die dafür übrigens keinen Cent bezahlen muss. Wobei Markus Escher und sein Kompagnon Alexander Franke diesen Einnahmeausfall sicher und vor allem gerne verschmerzen. An den Kosten beteiligen müssen sie sich immerhin aber auch nicht. Und die PR, den Werbeeffekt dieser spektakulären Aktion, nehmen sie natürlich gerne mit.

Er ist Bestandteil von Experimenten

Laut ihrer Pressemitteilung untersucht das sogenannte „Fargo“-Projekt auf der Internationalen Raumstation neu entwickelte Geräte, welche dank magnetischer Flüssigkeiten verschleißfrei funktionieren können und deshalb, so die Hoffnung, nicht mehr so oft repariert werden müssen. Um klare Sicht auf die Experimente zu haben, hat man als Basis nach einer klaren Flüssigkeit gesucht, die zwischen 40 und 45 Prozent Alkohol enthält. Eine Anforderung, die der "GINSTR" mit 44 Prozent und seinem Reinheitsgrad erfüllt. Er ist also damit als erster Gin der Welt ins All geflogen, äh, mitgereist, nicht einfach nur im Gepäck, dafür ist er zu wertvoll angesichts der Reisekosten.

Die Idee, statt neutralem Alkohol einen Gin bei diesen Experimenten zu verwenden, kam einer Studentengruppe der Universität Stuttgart, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In der zeigt sich Projektinitiator Manfred Ehresmann vom Institut für Raumfahrtsysteme erfreut, dass dieser Gedanke tatsächlich umgesetzt wurde, die Nasa die Mitnahme des Gins genehmigt hat: „Normalerweise herrscht auf der ISS striktes Alkoholverbot. Dämpfe sind eine Brandgefahr und Alkohol trinken dürfen Astronauten ohnehin nicht. Der Gin ist in dem Fall hinter viel Versiegelung sicher eingeschlossen, weshalb wir die Freigabe für die rein technische Nutzung bekommen haben.“ Konkret wird der Gin während des Flugs in einer kleinen Box aufbewahrt. Der "GINSTR" war allerdings nicht der einzige Kandidat, er musste den Wettbewerb der Deutschen Raumfahrtagentur dazu gewinnen.

Die Rakete mit der hochprozentigen Ladung ist anderthalb Tage zur ISS unterwegs, soll planmäßig am Donnerstag um 12.52 Uhr deutscher Zeit andocken. Der Gin wird dann 30 Tage im Einsatz sein und anschließend per Rakete wieder zur Erde gebracht. Er hat also auch ein Rückfahrticket, wird nach Abschluss der Experimente nicht einfach ins Weltall „geschossen“, in der Unendlichkeit einfach entsorgt, wie das mit bestimmten anderen überflüssigen Flüssigkeiten an Bord üblicherweise geschieht. Im Gegenteil ist eine Space-Edition geplant, mit aufgeklebten Sandkörnern von Cap Canaveral auf dem Etikett, wobei ein Teil des Verkaufserlöses an die Studenten in Stuttgart gehen soll, die die Idee hatten. Beim Start der Rakete waren nicht nur "GINSTR"-Leute dabei, sondern auch 15 von ihnen.