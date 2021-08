Wer ist der Mann, der sich kurz nach seiner Nichtwiederwahl in Illingen in Schwaikheim bewirbt, sich das nicht einfache Amt dort zutraut? Harald Eiberger, 49, erhielt bei der Wahl (zweiter Wahlgang) Ende Juli knapp 44 Prozent der Stimmen, unterlag damit Armin Pioch, 57, der rund 46 Prozent erhielt, in absoluten Zahlen lagen nur 73 Stimmen zwischen den beiden. Für Eiberger wäre es die zweite Wiederwahl gewesen, er stand insgesamt 16 Jahre an der Spitze der Gemeinde. Pioch, Grüner, ist bislang