Kunden klagen über O2-Störung in Schwaikheim: Kein Mobilfunk, kein Internet

Was ist los mit dem Schwaikheimer Mobilfunknetz? Auf Facebook beschweren sich mehrere Nutzer, Kunden des Anbieters O2, dass momentan weder der Mobilfunk noch das mobile Internet funktionieren. „In Schwaikheim gibt es seit Tagen eine Störung im O2-Netz. Mobile Daten funktionieren nicht, Anrufe gehen nicht durch“, heißt es in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Fehler noch nicht gefunden

Der Kundenservice des Anbieters hat am Montagabend, 13. Februar, eine Nutzerin per SMS darüber informiert, dass man den Fehler „trotz intensiver Bemühungen“ noch nicht ausmerzen konnte. Man gehe davon aus, dass man die Störung in den kommenden sieben Tagen beheben könne, und will sich dann erneut melden.

Dies dürfte nicht unbedingt zur Beruhigung der Kundschaft beitragen. Eine Anfrage unserer Redaktion vom Dienstagvormittag, 14. Februar, an die zuständige Pressestelle blieb bislang unbeantwortet.