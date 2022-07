Lohnt sich der Fortbestand der Kläranlage in Schwaikheim?

Die Kläranlage muss aufwendig saniert werden. Das Flachdach des Betriebsgebäudes ist undicht, die sanitären Anlagen für die Mitarbeiter sind nicht mehr zeitgemäß, im Klärbecken platzt der Beton ab. Lohnt sich die Sanierung oder sollte die Gemeinde sich nach einer Alternative umsehen? Bahnt sich sogar der Anschluss an eine andere Kläranlage an?

„Noch ist rein gar nichts beschlossen. Wir wollen zunächst Gutachten in Auftrag geben, die uns dann bei einer Entscheidung helfen“, erklärte Bürgermeisterin Astrid Loff in der jüngsten Gemeinderatssitzung das weitere Vorgehen.

Um einen Teil jener Gutachten kümmert sich unter anderem Philipp Gack von Weber Ingenieure, der ebenfalls an der Gemeinderatssitzung teilgenommen hat. „Ziel ist eine Leistungs- und Zustandsbewertung der Anlage“, erklärte er. Dabei wolle man prüfen, wie gut die Kläranlage funktioniert, aber unter anderem auch berücksichtigen, wie sich die Gemeinde in den kommenden Jahren wohl entwickelt, und ob die Anlage dieser Entwicklung standhalten würde.

Die Ablaufwerte der Anlage sind in Ordnung

Um ein weiteres Gutachten kümmert sich Werner Maier von der Firma Umweltberatung-wm. „Ich schaue mir an, wie die Kläranlage heute dasteht, was sie kann“, erklärte er in der Sitzung. Maier schilderte direkt schonungslos: „Die Anlage ist aus dem Jahr 1967, wurde zweimal erweitert. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass es dort einiges aufzuholen gibt.“

Zentral sei daher die Frage, ob man die Kläranlage erhalten möchte. „Eine wichtige Botschaft ist allerdings auch, dass die Ablaufwerte nicht zu beanstanden sind“, so Werner Maier.

Anderswo sieht er hingegen dringenden Handlungsbedarf. „Beim undichten Flachdach des Betriebsgebäudes sollte etwas getan werden. Die sanitären Anlagen sind im Unzustand. Das kann man dem heutigen Personal nicht mehr zumuten“, sagte er deutlich.

Anschauen werde er sich, ob ein Anschluss an eine andere Anlage möglich ist, etwa in Winnenden. „Wir werden alle Varianten prüfen. Klar ist aber auch, dass keine Kläranlage auf uns wartet“, so Maier. Schließe man sich woanders an, sind die Kosten anfangs meist hoch, schließlich müssen unter anderem Leitungen gelegt werden. „Es kann sich aber als Vorteil erweisen, weil man anfangs mehr bezahlt und dafür später niedrige Kosten hat“, so der Fachmann.

Land fördert die Gutachten

Die Gemeinderäte aller Fraktionen waren sich unisono einig, dass etwas getan werden muss. CDU-Rat Dr. Wolfgang Rauscher erklärte, dass das Vorgehen sehr sinnvoll ist. Karl-Heinz Jaworski (Grüne) meinte, dass die Anlage den Räten schon sehr lange schwer im Magen liege. „Die Investitionen sind notwendig und wir begrüßen diese Untersuchung.“ Die Kosten für die beiden Gutachten betragen circa 60.000 Euro, wobei es Möglichkeiten zur Förderung durch das Land gibt. Die Gemeinde wird also nicht die gesamten Kosten tragen.