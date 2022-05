Ludwig-Uhland-Schule Schwaikheim: Neue Mensa wird in Anfangszeit nur halb belegt

Schmucklos, bislang, ist der Erweiterungsbau der Ludwig-Uhland-Schule samt Mensa in Betrieb gegangen. Rektorin Heike Hömseder und ihre Stellvertreterin Julia Hauslaib lassen bei einem Rundgang ihrer Freude aber freien Lauf. „Endlich“, meint die Schulleiterin. „Die Vielfalt der Räume, das brauchen wir alles“, betont die „Vize“. Wohl nicht nur beide sind vom Ambiente, der offenen, hellen Atmosphäre des Baus, nicht zuletzt den breiten Fluren, angetan. Dass alles einladend und „trotzdem“ modern wirkt, führt Heike Hömseder vor allem auf die Kombination aus Sichtbeton und viel Holz zurück. Noch wichtiger ist ihr und der Kollegin aber das Funktionale: „Endlich können wir unser Konzept leben.“

Die Klassenstufen sieben bis zehn hatten bislang wegen der Platznot mittags „frei“, die Schule konnte ihnen gar kein Essen anbieten. Klar, die Schüler haben natürlich trotzdem gewusst, wo und wie sie im Ort an „Nachschub“ kommen und diesen Freiraum wahrscheinlich auch genossen, damit ist es nun vorbei. Aber die beiden Schulleiterinnen gehen davon aus, dass ihre Schützlinge das mit der neuen Mensa und ihren Vorzügen ziemlich schnell nicht mehr vermissen werden, der Wermutstropfen für die Siebener und Achter, dass sie das Schulgelände mittags nicht mehr verlassen dürfen, schnell vergessen sein wird.

Die Neuner und Zehner behalten dagegen, als Prüflinge, dieses Privileg. Ob sie davon überhaupt noch Gebrauch machen, ist eine andere Frage. Für sie hat sich die Schule nämlich ein Lockmittel einfallen lassen. In der Mensa gibt es für sie einen Extra-Bereich mit eigenen Diner-Möbeln, an denen auch gechillt werden kann. Wie ist die Nachfrage? Also ehrlich gesagt seien da derzeit mehr Lehrer, weil die Schüler voll in der Prüfungsvorbereitung beziehungsweise ab kommende Woche in der Prüfung. Für die sei das wichtiger als das Mittagessen.

Wichtig ist für Heike Hömseder und Julia Hauslaib, dass die Mitarbeiterinnen der bisherigen Mittagessensstätte, neun Jahre lang das katholische Gemeindezentrum, mit in die neue Mensa umgezogen sind. „Weil die mit den Abläufen bestens vertraut sind.“ Wie sind die Reaktionen auf das Essen? Das kommt von einem neuen Caterer, der die Speisen anders als bisher direkt in der neuen Mensa zubereitet und erwärmt. Ihnen seien bisher keine Klagen zu Ohren gekommen, auch nicht von jüngeren Schülern. Keine Beschwerden, das ist in der heutigen Zeit, in der selbst an Gemeinschaftsverpflegung hohe Ansprüche gestellt werden, auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Eines ist bereits auch klar: Die Portionen sind großzügig. Hungrig muss keiner vom Tisch aufstehen. Zumal nachgeschöpft werden kann.

„Darauf haben wir seit vielen Jahren hingearbeitet

Aber die beiden Schulleiterinnen haben eh das Ganze im Blick. Mindestens seit 2019 habe man auf das, was der Neubau nun biete, hingearbeitet, ja eigentlich, genau genommen, schon seit 2013, dem Jahr, als die Gemeinschaftsschule eingeführt wurde. Seither sei das Unterrichten, das Angebot der Schule in der Sekundarstufe immer ein Provisorium gewesen, habe man sich ständig anpassen und auch Abstriche machen müssen. Jetzt endlich könne man wirklich das volle Programm für alle drei Niveaus anbieten. Sie glauben auch an einen Zusammenhang dazu, dass bereits 52 Anmeldungen für die fünfte Klasse des nächsten Schuljahrs vorliegen.

Im Obergeschoss fallen die beiden Sitzgruppen auf den Fluren auf, die sogenannten „Marktplätze“, laut Heike Hömseder ihre „Lieblingsecken“. Die Schüler seien noch geradezu „ehrfürchtig“ gegenüber dem neuen Gebäude, nachdem sie und ihre Kollegen immer wieder gefragt worden seien, wann denn endlich der Umzug sei, die Schüler hätten es kaum erwarten können. Andere Schmuckstücke, wenn man so will, sind die zwei„Input“-Räume, wo jeweils Kleingruppen auf einem Niveau unterrichtet werden, also nur die Schüler des jeweiligen Niveaus beisammen sind. Die Schüler sitzen im Kreis, der jeweilige Lehrer an einem Stehpult oder mittendrin. Die geschwungenen, an die Kreisform angepassten Tische und Sitzbänke betonen, dass hier eine besondere Form von Unterricht stattfindet, die zu Diskussionen, Gesprächsrunden, geradezu einlädt.

Ein weiteres Merkmal der Gemeinschaftsschule sind die vier Differenzierungsräume zwischen den Klassenzimmern. Tafelwände sind mobil, multifunktional, Räume können, entsprechend dem, was gebraucht wird, verändert, angepasst werden. Die Marktplätze, die Inputräume und die Differenzierungsräume dienen dazu, dass die Schüler individuell oder in Kleingruppen, auch projektbezogen, angepasst an das jeweilige Niveau und damit besser fördernd – nachhelfend oder fordernd – lernen. Der traditionelle Frontalunterricht nimmt ab, das Unterrichten wird, einhergehend mit den neuen Medien und Techniken, für die Lehrer vielseitiger und damit anspruchsvoller, herausfordernder. „Wir können jetzt alle drei Lernstufen bedienen mit entsprechenden Räumen, nicht mehr teilweise bisher auf ,kalten’ Fluren“, erläutert Heike Hömseder. Sie und Julia Hauslaib hätten sich Raum für Raum vorgestellt, was man brauche, sie sich selbst wünschen würden, wenn sie hier Klassenlehrer wären. Beide waren vorher, ehe sie Schulleiter in Schwaikheim wurden, viele Jahre in die Konzeption der neuen Schulform, als sie eingeführt wurde, miteingebunden.

In den Neubau sind die acht Klassen der Fünft- bis Achtklässler umgezogen

Der Neubau bietet Platz für acht Klassen („Lerngruppen“), die Fünft- bis Achtklässler, jeweils zweizügig, sind nun dort, die Neunt- und Zehnklässler nach wie vor im Hauptgebäude. Dort bleiben auch die naturwissenschaftlichen Fachräume. Die Grundschule ist nach wie vor in den Pavillons untergebracht. Im Neubau sind im Erdgeschoss außer der Mensa weitere Fachräume (Hauswirtschaft/textiles Werken) und der Musiksaal, im Obergeschoss die Klassenräume und der Bereich für den Kunstunterricht.

Der Neubau ist erst recht dringlich geworden mit der Fusion mit der Winnender Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule, beziehungsweise deren Aufgehen in der Schwaikheimer Schule. Der Termin der Fertigstellung wurde mehrfach verschoben. Erst hieß es November, dann „vor Weihnachten“, dann Februar. Da seien sie etwas „unruhig“ geworden, so die beiden Schulleiterinnen. Man sei im Hauptgebäude schließlich aus allen Nähten geplatzt, habe alles an Raum, Platz genutzt, was nur möglich gewesen sei. Außerdem sei die Prüfungszeit immer näher gerückt.

Es schlägt 12. Gleich geht es los in der Mensa, in vier „Zeitschienen“, um das hässliche Wort „Schichten“ zu vermeiden. Innerhalb dieser haben die Klassenstufen jeweils eine halbe Stunde Zeit. Der getaktete Zeitplan hängt aus, ebenso ein Plakat mit Verhaltensregeln. Die halbe Stunde reiche nach den bisherigen Erfahrungen für jede(n) völlig aus, versichern die Schulleiterinnen. Das Verbot herumzurennen werde „nicht ganz umgesetzt“, das Schreiverbot dagegen eingehalten. Es gibt paniertes Putenbrustschnitzel mit Backofenkroketten und Gartengemüse (plus Salat oder Nachtisch) als Vollkostgericht, aber auch ein vegetarisches Essen und sogar ein laktose- und glutenfreies. Gebucht wird online, wenn der Chip dazu vorne an der Theke aufgelegt wird, sieht die Essensausgabe sofort, was bestellt ist. Der Saal ist während der anfänglichen Probezeit bewusst nur halb gefüllt. „Wir wollen erst mal sehen, wie es läuft.“ Es gibt scheinbar nur einen Vegetarier – und für den hat die Mama falsch bestellt. Er isst trotzdem tapfer auf. Ein Essen kostet, bezuschusst von der Gemeinde, 4,43 Euro.

Gilt eigentlich das Versprechen des damaligen Bürgermeisters Gerhard Häuser noch, es werde zum Start des millionenteuren Gebäudes eine große Feier geben? Heike Hömseder erinnert sich, dass das damals beim Richtfest war.