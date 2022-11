Müllcontainer brennt: Schwaikheimer Feuerwehr im Einsatz

Der Müllcontainer eines Handwerksbetriebs an der Talstraße in Schwaikheim hat in der Nacht auf Samstag (26.11.) gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 5.18 Uhr alarmiert. Das Problem war, wie Kommandant Stefan Rauleder berichtet, dass der Container zum einen direkt an Hauswand stand, zum anderen zwischen Pkws.

Kleinbus beschädigt

Durch die Hitze wurde außerdem ein Kleinbus beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort, um unter Atemschutz zu löschen. Auch die Polizei war mit drei Streifen im Einsatz.