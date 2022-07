Musik, Cocktails, Urlaubsflair: Schwaikheim feiert das Fleckenfest bei bestem Wetter

„Nach den langen zweieinhalb Jahren, die hinter uns liegen, hungern die Schwaikheimerinnen und Schwaikheimer geradezu danach, aus den Wohnungen hinaus auf die Straßen und Plätze zu gehen, sich zu treffen, zusammenzusitzen und miteinander als Nachbarn und Freunde zu feiern“, erklärte Gemeinderat Ercan Seren (SPD) den turbulenten Festbetrieb, der am Samstag bereits spätnachmittags zwischen Schulstraße und Aispachstraße eingesetzt hatte.

Und das Fleckenfest, geriet Seren ins Schwärmen, sei etwas „ganz Besonderes, das es kein zweites Mal gibt! Wir feiern alle als Schwaikheimer miteinander, egal, wo unsere Wurzeln sind und woher wir gekommen sind. Ob Griechen, Italiener oder Türken, wir sind ein Teil der Dorfgemeinschaft und gehören seit vierzig Jahren und länger dazu. Das ist einmalig!“

Ein Blick auf den Stand der türkisch-islamischen Gemeinde führe einem dieses Gemeinschaftsgefühl eindrucksvoll vor Augen. Es seien nicht nur die Gemeindemitglieder, die auf das reichhaltige Angebot an Spezialitäten zurückgriffen, „Nein, wir besuchen uns gegenseitig und bereichern so unsere Essgewohnheiten“, so Seren.

Maultaschen, Ochsenmaulsalat und fetter Sound

Bodenständig und handfest ging es währenddessen bei den Landfrauen vor der Begegnungsstätte zu. Sie sorgten unermüdlich dafür, dass die Liebhaber von Maultaschen und Ochsenmaulsalat ebenfalls nicht leer ausgingen.

Es sei für sie so etwas wie ein Ritual, gestand fröhlich ein junges Ehepaar, das mit seinem einjährigen Töchterchen in der „Kraxe“ den Weg aus Bittenfeld herunter gefunden hatte, „Fleckenfest und Ochsenmaulsalat gehören zusammen. Man gönnt sich ja sonst nichts...“.

Und während die Landfrauen eine perfekte Oase anboten, um mitten in dem Festbetrieb drumherum durchzuatmen und es etwas ruhiger anzugehen, war der Gorroner Platz wieder fest in der Hand des TSV Schwaikheim. Von der Bühne herunter wimmerten die Gitarren der beiden jungen Männer und der jungen Dame von „Radio Rockboat“ und ließen den Anwohnern nur die Wahl zwischen Flucht und Mitmachen bei dem Trubel.

Währenddessen gab es an den Ständen rund um die Sitzgarnituren Cocktails wie „Touchdown“, „Sex on the Beach“, „Long Island“ und Habhaftes vom Grill - mehr als bitter nötig, wenn man die lange Partynacht in den Sonntag hinein durchstehen wollte.

Cocktails und fetten Sound gab es auch im Hof vor dem Haus Elim. Dort rockte „THC“, während „Bermuda Schwoiga“ für die passende Urlaubsstimmung sorgte und die langen Schlangen von Ferntouristen vor den Check-ins der Flughäfen vergessen machte: Warum in die Ferne schweifen, wenn der Tequila Sunrise dem eigenen Bett so nah ist?

Ansturm auf Pizza und Co setzt am Abend ein

Und wer dann noch in Gedanken südlich der Alpen verweilen wollte, der kam in der Brunnenstraße kulinarisch voll auf seine Kosten. Dort wartete das Männerteam von A.S.I. Schwaikheim auf Hungrige und Durstige, die es sich bei Pizza oder Lasagne gutgehen ließen. Und wie für die mediterrane Lebensart nicht anders zu erwarten, setzte hier der eigentliche Gästeansturm erst ein, als die Sonne schon sehr tief über den Häuserdächern stand.

Um diese Zeit waren die Sitzgarnituren unterhalb des Rathauses ebenfalls gut besetzt. Dort war der Musikverein gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein auch für den Ausschank und die Essensversorgung zuständig. Hier bildete sich vor dem Verkaufsstand auch eine längere Schlange von Langos-Liebhabern.

