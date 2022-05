Muttertag: Blumen Dürr in Schwaikheim zum bevorstehenden Ansturm

„Statt Blumen ... schenken zum Muttertag“. Wenn Evelyn Weiblen so etwas hört oder liest, findet sie das nicht lustig, auch wenn sie darüber durchaus ein bisschen schmunzeln kann. Bevor die Chefin von Blumen Dürr ihren Humor verliert, muss schon Schlimmeres passieren. Aber dass sie – als jemand, der vom Blumenhandel lebt und damit auch ziemlich davon, dass am Muttertag am bevorstehenden Sonntag und überhaupt zu diesem Anlass Blumen geschenkt werden – bei so etwas nicht gerade entzückt ist, ist nachvollziehbar. „Frechheit, das gibt’s doch nicht“ sagt sie mit Blick auf den Flyer mit dem Slogan – und lacht. „Ja, was soll ich denn dann noch machen?“, so ihre eher ironische Frage. Warum nicht etwas anderes schenken – und dazu wie schon immer Blumen, also auch Blumen, so ihr launiger „Gegenvorschlag“, nach dem Motto „Blumen gehören einfach dazu“.

Aber, im Ernst, nimmt sie denn einen Trend wahr, weg von Blumen als Geschenk? Sie überlegt kurz, klar, was soll sie darauf nun wiederum antworten, sie will ja den womöglich nicht noch selbst verstärken. Also gut, den gebe es eigentlich schon lange, so die 62-Jährige. Aber seit beziehungsweise während der Corona-Pandemie hätten sich die Leute besonnen, wieder vermehrt erkannt, daran erinnert, dass Blumen ein schönes Geschenk sind, überhaupt Pflanzen vor der Haustür und den eigenen Garten „wiederentdeckt“.

Sie bekommt Blumen auch von ihren Mitarbeiterinnen geschenkt

Wie ist das mit ihr selbst? Freilich bekomme sie selbst sehr gerne Blumen geschenkt, auch am Muttertag, sie sei ja auch Mutter, meint sie und lacht wieder. Aber eben nicht nur von ihren Kindern und nicht nur zum Muttertag, sondern auch von ihren Mitarbeiterinnen, das ganze Jahr über, ohne besonderen Anlass. Und selbstverständlich schenke sie selbst Blumen, bringe bei Besuchen immer welche mit. „Anders wäre es ja schlimm.“

Blumen seien eigentlich sogar das perfekte Geschenk. Warum das? Weil, wenn man Blumen schon selbst nicht liebe, sie, wenn sie mal verblüht sind, ohne schlechtes Gewissen entsorgen könne, bei anderen Geschenken gehe das nicht so einfach, die müsse man aufheben, für die Besuche des Schenkers, und sie dabei selbstverständlich präsentieren. „Es sei denn natürlich, das Geschenk geht vorher zu Bruch.“

Der größte Blumenschenktag im Jahr überhaupt

Wie bedeutsam ist Muttertag denn fürs Geschäft? Zahlen, Prozente, Anteile am Jahresumsatz hat sie dazu aus dem Stand nicht, dazu muss sie passen. Aber zweifellos sei es der größte Blumenschenktag im Jahr überhaupt und damit sehr wichtig für den Betrieb. Gibt es Veränderungen, über all die Jahre hinweg gesehen? Ja durchaus, es gehe hin zu kleineren Sträußen, wobei aber der Aufwand beim Binden heute viel größer sei als früher. „Die Kunden legen Wert darauf, dass man den den Sträußen ansieht. Dass die eben nicht aus dem Supermarkt sind oder von der Tankstelle.“ Ihre Kunden – die allermeisten langjährig, kaum Laufkundschaft – seien da eh durchaus anspruchsvoll, „und wir wollen die ja behalten, dass die wiederkommen. Wir müssen also Trends mitgehen.“

Zum Beispiel, dass die Sträuße locker, luftig, „wiesig“ gebunden sind, natürlich wirken, nicht kompakt, schwer, dass auch getrocknetes Material wie Gräser integriert ist. Diese Anforderungen seien übrigens gar nicht so leicht zu binden, wie es nachher aussehe. Und die Blumen, welche werden bevorzugt, sicher doch Rosen? Sie muss erneut schmunzeln. Na klar, Rosen brauche man immer. Aber im Trend seien auch Pfingstrosen, Kamille, Vergissmeinnicht, Ranunkel. Farben? Viele wollten es ganz bunt oder rosa-weiß, zum Teil auch violett, zartblau.

Da müssen alle ran, auch die Verwandten

Muttertag bedeutet für ihren Laden aber auch vor allem viel Arbeit, zumal sie über Fleurop auch nach Hause liefern, im gesamten Raum Winnenden. Da gehe es also rund, nicht nur an dem Tag selbst, und alle sechs Mitarbeiterinnen werden gebraucht plus die Schwestern und auch sonstige Verwandte werden eingespannt.

Auch die Blumen bei den vorgebundenen Sträußen seien immer frisch, versichert Evelyn Weiblen, Befürchtungen, da würden womöglich bald verblühende Ladenhüter angeboten, energisch widersprechend. Das verspricht sie ohne Wenn und Aber. Fertigsträuße würden auch gekauft, klar, aber die meisten wählten die Blumen vor Ort aus, stellten sich den Strauß selbst zusammen, um ihn sich binden zu lassen. Da gehe es aber auch um den Aufwand, die effektive Aufteilung der Personalkapazität, denn die Zeit für Fertigsträuße fehle eigentlich, weil die Leute es oft doch ein bisschen anders haben wollten.

Fünf-Euro-Strauß? Auch das wird gewünscht – und den gibt es auch

Wie wird, vom Geld her, geordert? Also, die meisten Sträuße würden für so zwischen 20 bis 30 Euro gewünscht, es gehe aber auch manchmal deutlich drüber, ebenso gebe es aber auch Fünf-Euro-Aufträge, sie lacht wieder: „Da wird’s schon schwierig, aber klar, auch das kriegen wir hin. Meistens sind das ja Kinder, die eben nicht mehr Geld haben, also kein Problem.“