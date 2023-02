Nach Störung: O2-Mobilfunk in Schwaikheim funktioniert wieder

Zum Wochenbeginn hatten in Schwaikheim Kunden des Mobilfunkanbieters „O2“ über Probleme geklagt. Diese sollen inzwischen behoben sein, wie eine Pressesprecherin von „Telefónica Germany“ auf Nachfrage erklärt. Aufgrund von Modernisierungsarbeiten an einem Mobilfunkstandort in Schwaikheim sei es leider zu vorübergehenden Einschränkungen in der Mobilfunkversorgung gekommen.

Reparatur abgeschlossen

„Unsere Netztechniker haben die bestehende Hardware vor Ort durch neue, moderne Mobilfunktechnik ersetzt“, so die Pressesprecherin. Die erforderlichen Maßnahmen seien abgeschlossen. Die Kundinnen und Kunden können demnach seit Dienstagnachmittag wieder reibungslos telefonieren und ihre mobilen Daten nutzen.