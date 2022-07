Schwaikheim: Beim Sonnendeckfestival kommt eine Sprinkleranlage zum Einsatz

In den vergangenen Tagen ist die Hitze schier unerträglich gewesen. Am Wochenende findet das „Sonnendeckfestival“ auf der Festwiese bei der Fritz-Ulrich-Halle statt - wie der Name der Veranstaltung schon nahelegt zwar keine Party auf einem Kreuzfahrtdampfer, dafür reicht der Wasserlauf des nahen Zipfelbachs einfach nicht aus, aber nichtsdestotrotz open air. Was, wenn es wieder so heiß werden sollte, gibt es Vorkehrungen, um zu verhindern, dass Besucher (oder auch Musiker auf der Bühne) umkippen?

Anruf bei den Machern, der Familie Saltikiotis und ihren Freunden. Die Frage scheint fast erwartet, die Sorge berechtigt, darüber hätten sie sich in der Tat auch Gedanken gemacht. Also, wenn man der Wetterprognose glauben dürfe, dann werde aber nicht Hitze das Thema, sondern Regen. Wobei der zum einen zumindest vorher gar nicht so unwillkommen wäre, damit es abkühlt. Zum andern seien keine Gewitter oder gar Unwetter vorausgesagt. Von daher seien sie also, was das Wetter angeht, einigermaßen entspannt. Und bei den Temperaturen solle es runtergehen, knapp unter 30 Grad, wie vorhergesagt, wären für ein Open-Air-Festival fast ideal, „zumindest wäre das gut auszuhalten“, meinen sie.

Die Änderungen, die sie vorsorglich bereits beschlossen haben wegen möglicher Hitze, dabei bleibt es allerdings. Die Essensstände werden zu den Parkplätzen hin verlegt, wo Bäume Schatten bieten. Die Bühne steht sozusagen am Ausgang zum Ententeich hin, „beschallt“ wird natürlich nach vorne, zur Festwiese hin. Die Enten kommen auch ohne Musik gut aus. Dahinter gibt es einen Backstagebereich, ein Zelt, das auch den Musikern vor und nach ihren Auftritten Schatten bieten wird.

Das Speiseangebot wird ein Multikulti-Querschnitt sein, so wie der Flecken selbst auch längst nationendivers ist. Spezielles haben sie sich beim Eisangebot einfallen lassen, auch das hilft ja bekanntlich beim Abkühlen. Auch für die Kids wird etwas geboten: Das Juze bietet „Bullriding“ an. Aber keine Sorge, da werden nicht echte Vierbeiner auf den Nachwuchs losgelassen. Auch der Elternbeirat bietet Programm.

Zwei Tage vorher sind acht junge Männer mit dem Aufbau der Bar beschäftigt

Auf der Seite zum Bach hin wird die Bar sein. Die verspricht, schon von den Ausmaßen her – damit auch vom Sortiment? – imposant zu werden. Zwei Tage vor der Eröffnung sind acht junge Männer mit ihrem Aufbau beschäftigt. „Sonstige“ Getränke gibt es auf der Mitte der Festwiese, die bierliefernde Brauerei spendiert Sonnenschirme. Wie überhaupt die Macher einige, auch sehr namhafte, Sponsoren gefunden haben, die die Gratisveranstaltung (für die Besucher) unterstützen. Originelle Idee: Paletten, die auf die Wiese gelegt werden, bieten Sitzplätze.

Was die Sache auch etwas entspannt in Sachen Hitze, merkt einer clever an: Sie sind dieses Jahr ein paar Wochen später dran als sonst. Das heißt, die Sonne wird bei den Auftritten bereits deutlich tiefer stehen, es wird schon dadurch also mehr Schatten geben. Sie bieten außerdem einen Wasserspender auf. Die Feuerwehr und der Bauhof der Gemeinde stellen eine Sprinkleranlage und provisorische „Duschen“ auf. Wer sich also so abkühlen will, und dem es nichts ausmacht, wenn seine Klamotten eine Weile nass sind, ehe sie am Leib trocken, der kann also auch das nutzen.

Ein etwas älterer Herr, der nichtsdestotrotz auch zum Orga-Team gehört und auch was mit der Familie S. zu tun hat, fasst die Vorkehrungen launig so zusammen: „Nur mehr saufen gegen die Hitze, das reicht uns nicht.“ Apropos Getränkeaufnahme: Dass die ausreichend kalt sein werden, ist versprochen. Klar sind auch Security und DRK vor Ort. Der Eingang wird dieses Mal etwas „verschoben“, wegen der Verlegung des Caterings, hin Richtung Fritz-Ulrich-Halle.

So viel verraten sie: Der Hauptact kommt aus dem Hause Chimperator

So auskunftsfreudig die Veranstalter sonst sind, bei der Frage bleiben sie ziemlich schweigsam, machen geradezu ein „Secret“ draus: Wer ist der Headliner, der Hauptact? Das Geheimnis soll erst am Tag des Festivals beziehungsweise am Tag des Auftritts, am Samstag um 17 Uhr, gelüftet werden. Nur so viel wird verraten: Er komme aus dem Hause Chimperator. Die Jungs grinsen, also auf der Website stünden ja ein paar Tipps, wer sich etwas auskenne und kombiniere, könne draufkommen.

Es sei nicht „die realste Deutsche Boyband“, deren Mitglieder ja mittlerweile fast alle in Berlin wohnen, ihr Newcomer dagegen bestelle sich höchstens mal ein Taxi von dort, steht dort. Allerdings gibt es dort auch ein File zum Abhören. Aber Achtung: nicht in die Irre führen lassen und glauben, das sei von dem. Es ist die Titelmelodie von „Akte X“, die als Platzhalter fungiert, das Ganze soll so mysteriös sein wie die Serie aus den 90ern und bleiben, bis sie, wenn das Rätsel aufgelöst wird, durch Musik des Headliners ersetzt wird. Also noch ein Gag.

Warum sie es nicht vorher verraten und damit darauf verzichten, mit dem Namen zu werben, hat allerdings einen Hintergrund, den auch sie, sonst zu jedem Ulk bereit, wohlweislich ernst nehmen. Er heißt „Gebietsschutz“. Sie haben sich zur Nichtnennung vertraglich verpflichtet, weil die Band, um die es geht, im gleichen Zeitraum noch woanders in der Region einen Auftritt hat und dort der Besuch eben nicht gratis ist. Sprich, es geht darum, die Veranstaltung, den Kartenverkauf, dort zu schützen, indem man die Leute nicht dorthin lockt, wo es umsonst ist, eben in Schwaikheim.

Freitag ist DJ-Tag

Am Freitag, 22. Juli, geht es um 18 Uhr los. Es ist der „DJ“-Tag. Die Musik kommt von Cevap & Cici Soundsystem (ab 18 Uhr), Seba (Brothers of Baris) ab 20 Uhr, Marcel Bahr (ab 21 Uhr), Kyotis (ab 22 Uhr) und Reen & Concrete Shorts’n (ab 23 Uhr, bis 0.30 Uhr).

Am Samstag, 23. Juli, mit Bands, ist Start um 16 Uhr. Es spielen Viernull (ab 16 Uhr), The Art of Boys (ab 17.10 Uhr), Jiska (ab 18.25 Uhr), Top Boy (ab 19.40 Uhr), Neeve (ab 21 Uhr), Eau Rouge (ab 22.15 Uhr) und der Headliner (ab 23.30 bis 0.30 Uhr). Die Uhrzeiten an diesem Tag sind ungefähr, im Gegensatz zu den DJ’s müssen die Live-Musiker ja auf- und abbauen, wofür jeweils eine halbe Stunde Pause angesetzt ist (für beides zusammen wohlgemerkt).