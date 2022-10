Schwaikheim: Bund der Selbstständigen-Chef zur Stimmung im Gewerbe vor Ort

Bei Kurt Schief ist das sprichwörtliche Glas immer halb voll. So auch wieder, wenn man den Vorsitzenden des örtlichen Bunds der Selbstständigen (BdS) im Vorfeld der bevorstehenden Kirbe (Sonntag, 6. November) zur Stimmung unter den Schwaikheimer Gewerbetreibenden befragt.

Wobei Schief gleich Wert darauf legt, dass er nur einer von dreien im Führungsteam des Vereins ist. Schief stimmt denn auch prompt nicht in das allgemeine Wehklagen ein, das seit Wochen, Monaten, ja überhaupt die vergangenen zwei Jahre über (erst die Corona-Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine) erschallt.

Er ist selbstständiger Malermeister und hat daher mindestens Einblick in sein eigenes Gewerbe und in seiner Vereinsfunktion auch ins andere Handwerk, den Handel und die Dienstleistungen, soweit es Schwaikheim betrifft und soweit die Vertreter aus diesen im BdS sind. Denen gehe es gut, immer noch, so sein Eindruck, und die sagten ihm auch, dass es gut laufe. Auf einem anderen Blatt stehe freilich, und das ist in deren Augen auch wirklich zweitrangig, das weiß auch Schief nur zu gut, Selbstständige für gemeinsame Aktionen des Interessenverbands, dem sie angehören, zu begeistern. Wenn und soweit sie denn überhaupt in diesem organisiert sind. Da brauche es schon viele Überzeugungs- und auch Überredungsarbeit, um diese dazu zu bringen, sich zu beteiligen.

Aber wie es eben seine Art ist, hebt Schief lieber die rühmlichen Ausnahmen hervor. Das sei auch seine Aufgabe und die des BdS, räumt er unumwunden ein: positive Stimmung rüberzubringen. Aber betont er, es sei auch wirklich so. Ein Ladenbesitzer habe kürzlich zu ihm gesagt, so einen guten Sommer habe er noch nie gehabt, umsatzmäßig, versteht sich. Aber, schränkt er ein, zur „Industrie“ könne er nichts sagen. In Schwaikheim kann man die ziemlich genau eingrenzen, verorten: nämlich, alles, was jenseits des Bahndamms liege, so Schief, also in dem Gewerbegebiet, das im Schwaikheimer Volksmund „Industriegebiet“ heißt. Gut gehe es den Betrieben, die etwas für ihre Kundschaft tun und dafür, dass sie welche haben. Er wisse aus seinem Gewerbe, dass die Auftragsbücher des Bauhandwerks für lange Zeit voll seien. Dort sei das Problem eher, dass die Chefs allmählich in Rente gehen und oft keine Nachfolger finden.

Schiefs Rat: statt Krisengerede sich selbst hinterfragen

Krise? Könne er also nicht bestätigen, nach allem, was er so mitbekomme an „Stimmung in Schwaikheim“ und von Mitgliedern höre. Freilich mache und müsse er das auch, sich selbst Gedanken machen zur Energie, ihren Preisen und Kosten, darüber, was er da an die Kunden weitergeben könne, „das Problem haben wir ja alle“. Aber gut, wenn man von Krise reden wolle: Auf und Abs habe es schon immer gegeben, da lägen auch Chancen, sich neue Wege zu überlegen, „das kann so manchem nur guttun. Also: Ich kann entweder den Rüssel runterhängen lassen oder was dafür tun, dass es wieder gut läuft. Auch mir als Maler geht es doch so: Ich muss mir meine Kunden ,ranziehen’. Wenn ich aber schon mit schlechter Stimmung zu denen komme . . .“

Den „technischen“ Betrieben gehe es saugut, die dürften nicht jammern

Aber noch mal: Den „technischen“ Betrieben gehe es „saugut, die dürfen nicht jammern.“ Und wenn häufig über fehlendes Material, mangelnden Nachschub, geklagt werde, da gebe es auch künstlich erzeugte Engpässe, um Preise hochzuhalten. Schief nennt einen bestimmten Baustoff, von dem er das sicher wisse. Was die Läden, das Einkaufen in Schwaikheim, angehe, da sehe es doch gar nicht so schlecht aus, erst recht nicht so schlecht, wie es oft dargestellt werde, nur müsse das man den Leuten auch vermitteln. Er selbst vermisst allenfalls einen Schuhladen, dass ein Baumarkt vor Ort unrealistisch ist, dürfte er selbst wissen. Dass die gastronomische Situation unbefriedigend ist, sieht nicht nur er so, da hofft er immer noch auf das Areal neue Ortsmitte II, eine bessere Lage für ein Lokal gebe es in Schwaikheim nicht.

Wieder zurück zur Kirbe: Natürlich bedeute das einen Aufwand für die Betriebe, die an diesem Tag verkaufsoffen haben, immerhin 13 an der Zahl. Auch Vereine machen mit, erst wollten es nur zwei, mittlerweile sind es sieben. „Bei denen hängt es an die Vorstandschaften, ob die erkennen, welche Chance das ist, sich an diesem Tag zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Ich selbst kann nur versuchen, die dafür zu begeistern, was schwer genug ist, aber machen, das müssen sie selbst.“ An der Zahl der Betriebe, die sich beteiligen, macht Schief auch fest, wie die Lage allgemein ist, nämlich durchaus noch gut: „Wäre es anders, würden nicht so viele mitmachen.“ Er merke es ja bei sich selbst, Gott sei Dank könnten sie die Vorstandsarbeit im Verein aufteilen, aber Zeit koste die (jeden von ihnen) trotzdem.

Strohballenburg und Boule-Bahn

Aber Jammern war und ist, wie gesagt, seine Sache nicht. Lieber spricht er begeistert darüber, dass ein neues BdS-Mitglied bei der Kirbe eine Strohballenburg aufbaut, der Partnerschaftsverein eine Boule-Bahn anlegt und dafür zweieinhalb Tonnen Sand „verbaut“. „Es hängt doch immer an Einzelnen, die sagen, ,das mach ich’. Wenn es die nicht mehr gäbe, könnten wir alles erden.“ Oft seien das aber gerade Leute, die sonst ohnehin „1000 Sachen an der Backe haben.“ Aber er sage es so: Wer nicht mitmache beim verkaufsoffenen Sonntag, dem müsse es ja gut gehen, „und denen, die mitmachen, eben auch.“

Auch bei Schief stellt sich allmählich die Nachfolgefrage. Er wird 65, auch wenn ihm das kaum einer ansieht und noch weniger es glauben. Das „Renteneintrittsalter“ rückt unaufhörlich näher, auch wenn er als „voll im Saft stehender“ Selbstständiger nicht schlagartig aufhören wird. Er verspürt auch gar nicht das Bedürfnis danach. Dass ihm das „Runterkommen“ schwer fällt, war schon immer so, dass er es mittlerweile etwas langsamer angeht und mehr das macht, was auch Freude macht, wer will es ihm verdenken.

Auch die beiden anderen im Trio stellten schon so ihre Überlegungen an, wie es im und mit dem Verein ohne sie an der Spitze weitergehen soll. Aber zum einen würden sie den nicht im Stich lassen und zum anderen seien sie schon dran an der Nachfolgersuche. Es gebe da durchaus einige sehr geeignete, junge Kandidaten, Schief nennt im Gespräch auch Namen, aber noch nicht in der Zeitung, es sind eh in Schwaikheim bekannte Leute, auf die man bei etwas Nachdenken selbst kommt, sie wären also keine Überraschung, aber möglicherweise wissen sie selbst noch gar nichts von ihrem Glück. Der BdS sei zwar kein „Kleckerlesverein“, aber da gehe es ihm nicht anders als anderen Vereinen, so Schief: „Es ist schwer, Junge fürs Vereinswesen zu gewinnen.“

„Wir überziehen nicht, wir brauchen keinen Hubschrauberflug“

Es ist auch schwer, ihm beim Thema „Stimmung in der Wirtschaft“ zu halten. Er hat schließlich eine Botschaft; die Kirbe, was der BdS da auf die Beine stellt. „Wir überziehen nicht, brauchen da keinen Hubschrauberflug, aber wir machen uns da auch nicht kleiner, als wir sind.“ Zwei Mal hintereinander ist die Kirbe pandemiebedingt ausgefallen. Dieses Jahr folgt direkt auf sie, am Tag danach, der ebenfalls vom BdS veranstaltete Lampionumzug. Deswegen gibt es bei der Kirbe kein Kürbisschnitzen, wurden nicht wieder 650 von den Dingern vorher verteilt, der Aufwand wäre zu große, es gilt, die Kräfte zu bündeln, die Bereitschaft der Mitglieder und Läden nicht zu überfordern. Start und Ziel, in Begleitung der Feuerwehr, deren Spielmannszug unterwegs aufspielt. sind an der Ludwig-Uhland-Schule, wo auch bewirtet wird und die Jugendgruppe des Musikvereins aufspielt.