Schwaikheim: Die TSV-Theatergruppe probt wieder, in einem Monat ist Premiere

Birkenhof-Senior Lothar Schmid als Schwerenöter, Armin Hutt und Heiko Reile als Mitverschwörer, Barbara Hutt als Xanthippe, Christiane Hutt als Nervensäge sowie Carina Schmid und Ursula Ulrich, die die Herrschaften sauber „einseifen“: Die Theatergruppe des TSV nähert sich im Dreiakter „Wenn Opa über die Stränge schlägt! - Oder d’r Lottogewinn“ von Willy Stock wieder der Höchstform vor Corona.

Apropos Pandemie: Die 2020 bereits verkauften Karten für die Vorstellungen, die bereits terminiert waren, dann aber eben nicht mehr stattfinden konnten, geschweige denn 2021, behalten ihre Gültigkeit. Genau gesagt können sie noch bis 31. Mai umgetauscht werden für die Vorstellungen am 23. und 24. Juni im Weingut Maier.

Diese Frist sei notwendig, um abschätzen zu können, wie viele Karten jetzt noch neu verkauft werden können, erklärt Ursula Ulrich. Dies oder der Umtausch ist bei ihr möglich, im Weingut Maier und bei den anderen Ensemblemitgliedern. Nach heutigem Stand wird es auf jeden Fall noch „neue“ Karten für die beiden Vorstellungen geben. Zwei weitere finden am 30. September und am 1. Oktober in der Gemeindehalle statt, Veranstalter sind da die TSV-Fußballer, sprich Karten dafür gibt es bei ihnen, der Vorverkauf für diese Aufführungen hat noch nicht begonnen, Ursula Ulrich schätzt, dass er Ende Juni starten wird.

Die Proben finden auch im Weingut selbst statt, auf dessen Heuboden ist eine provisorische Bühne aufgebaut. Seit über 20 Jahren finden Vorstellungen dort nach vorne aus der Scheuer raus statt. Der Patron träumt immer noch davon, dass er dort eine dauerhafte Kleinkunstbühne hinbekommt, aber das dafür erforderliche Genehmigungsverfahren samt Papierberg mit Vorschriften und Auflagen ist für einen hemdsärmeligen Macher wie ihn der Horror. „Wahnsinn. Das wäre was Größeres, selbst wenn es nur rustikal werden würde“, sagt er selbst. Fünf, sechs Vorstellungen per anno im Sommer mit 80 bis 100 Leuten („also ohne Heizung“), schweben ihm vor. Die Generalprobe dazu war sein 60er, den er dort oben feierte, mit Gesellschaft in etwa dieser Größenordnung.

Patron Lothar Maier träumt immer noch von einer Kleinkunstbühne

Er hat das alles wohl schon mal durchgemacht, bei der Erfüllung der Vorgaben für seinen Besen. Er schiebt das Projekt nach wie vor vor sich her, vertraut darauf, dass, wenn er denn dereinst wirklich mit Besen, Weinbau und Landwirtschaft aufhört, er die nötige Zeit und Energie dafür hat. Überzeugungsarbeit, bei einem ganz wichtigen Teil der Familie, wartet allerdings auch noch auf ihn, gesteht er schmunzelnd. Das wird vielleicht der noch schwierigere Part.

Bei der jüngsten Probe allerdings sind diese Sorgen weit, weit weg. Maier ist beim Verfolgen der Probe geradezu beseelt. Er ist seit kurzem Opa – und damit in Spendierlaune. Selbst das Staatstheaterensemble würde bei den guten Tropfen und dem Vesper, das Maier unentwegt für die Schwaikheimer Hobbyschauspieler von unten hochholt, wohl neidisch werden. Das gibt es in Stuttgart garantiert nicht.

Eine 53-Jährige sei für ihn doch „viel zu alt“, findet der 65-Jährige

Apropos Opa. Um den geht es im „hochdeutschen Lustspiel“, aus dem in der Schwaikheimer Fassung natürlich eine schwäbische Mundartkomödie wird, vor allem. Lothar Schmid spielt die Haupt- und Glanzrolle als Jakob Häberle in noch breiterem Dialekt, als er sonst von ihm zu hören ist. In so einem Schwank darf und muss halt alles noch ein bisschen derber sein, das macht ja den Reiz aus, sonst fehlt der Pfeffer. Das Schlitzohr, der Filou, mit allen Wassern gewaschen, jederzeit für eine Gaudi und Schabernack zu haben, immer wieder über die Stränge schlagend, will’s mit 65, „runderneuert“ noch mal wissen, krachen lassen und liest aufmerksam Heiratsanzeigen in der Zeitung. Eine 53-Jährige? „Viel zu alt für mich.“ Bei allen fällt ihm was dagegen ein: „Lauter Ausschuss“.

Immerhin, auf eine Annonce hat er jüngst geschrieben. Deren Verfasserin kommt tatsächlich unvermutet, die Briefbekanntschaft in leibhaftiger Form löst ebensolche Irrungen und Wirrungen aus wie Opa Häberles Besuch, als „Jack“ statt Jakob, in der Disco in Begleitung von Enkelin Barbara und deren Freund Paul, und das, als Krönung obendrauf, auch noch in Punkerkleidung. Damit ist das Fass für Schwiegertochter Berta endgültig übergelaufen, der Hausdrache stellt den armen Gatten Fritz, den Sohn von Jakob, vor die Wahl: er oder ich! Opa Häberle droht die Abschiebung ins Altersheim.

Er sei „baldiger Witwer“ schreibt der Hallodri seiner Brieffreundschaft

Als der bei der Probe mit der Enkelin für den Ausflug in die Disco trainiert, die der alte Kracher sich als Jungbrunnen vorstellt, winkt er gleich ab. Was, alleine tanzen, wie das heute Mode ist, ohne Anfassen? „Ha noi, des isch doch langweilig.“ „Früher“, ja da sei er ein richtiger Kracher gewesen, ein Nachtmensch, einer, der vom Nachtleben gar nicht genug habe bekommen können. Und was hat der Hallodri in seiner Antwort auf die Anzeige geschrieben? Er sei „baldiger Witwer“. So viel Chuzpe war selten. All das zudem aus dem Mund des im realen Leben eher bedächtigen Lothar Schmid, was für ein Kontrast.

Auch höchst amüsant bis glänzend: Das Agieren von Barbara Hutt, das Sich-Gerieren als Schwertgosch und Kratzbürste, bei der immer alles „zack, zack“ gehen muss. Überhaupt aber sind alle ständig sehr aufgeregt, immer herrscht Krisenmodus. Die Tonlage: kurz vor dem Herzinfarkt, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es geht drunter und drüber, mehr oder minder peinliche Verwechslungen, unvermeidliches Komödien-Stilmittel, sorgen für zusätzliches Durcheinander.

Und immer wieder platzt die Nachbarin im unpassendsten Moment herein

Auf der provisorischen Bühne geht es eh eng zu, es gibt einen Monat vor der Premiere zu den sprachlichen Stolperern auch noch den einen oder anderen Anrempler, der für zusätzliche Komik sorgt. Im Ensemble fehlt so manches gewohnte Gesicht, der eine oder andere legt eine Pause ein, ein weiterer ist Vater geworden. Im Stück ist das mit den Verwandtschaftsbeziehungen auch so eine Sache, die verschworenen Mannsbilder geraten zunehmend in die Klemme, weil auch die Weiber gemeinsame Sache machen. Wobei beim Jammern die Herren am besten sind. Brüderschaft, Schmatzerle und immer wieder platzt Martha Schäfle, alias Christiane Huth im unpassendsten Moment herein. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren.

Im Skript zum etwa 100-minütigen Stück gibt es auch eine Statistik. Die „Sprecheinsätze“ jeder Rolle sind Akt für Akt genau gezählt, insgesamt sind es knapp 600. Was ist der Sinn? Es gehe darum, vorher abschätzen zu können, ob mit dem vorhandenen „Personal“ der „Stoff“ wirklich bewältigt werde können, erklärt Ursula Ulrich.