Schwaikheim: Feuer in Mülleimern an Talstraße und Bahnhofstraße - Brandstiftung

Im Abstand von nur wenigen Minuten haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen mehrere Müllcontainer an einem Mehrfamilienhaus an der Talstraße und zwei Mülltonnen an der Bahnhofstraße in Brand gesetzt. Gegen 4.30 Uhr wurde die Schwaikheimer Feuerwehr alarmiert, wie Kommandant Stefan Rauleder und die Pressestelle der Polizei berichten.

Haus an der Talstraße bereits zum zweiten Mal betroffen

„Die Brände konnten schnell durch die Feuerwehr Schwaikheim, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt war, abgelöscht werden“, so Rauleder.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizeiführerin vom Dienst mit, es seien bei den Bränden keine Bewohner in den Häusern gefährdet worden. Feuerwehrkommandant Stefan Rauleder, der selbst beim Löschen vor Ort war, schätzt die Lage etwas differenzierter ein: „Gut, dass im Winter die Fenster geschlossen sind, sonst wäre der Rauch von den Kunststoff-Containern in die Wohnungen gezogen.“

Übergriff auf Garage und Haus drohte nach Einschätzung des Kommandanten

Pikanterweise ist es dasselbe Mehrfamilienhaus mit Gewerbe im Erdgeschoss an der Talstraße gewesen, wo Unbekannte bereits am 26. November 2022 einen Müllcontainer angezündet hatten. Der Alarm ging gegen 5.15 Uhr an die Feuerwehr raus. „Damals war ich mir nicht ganz sicher, dass es Brandstiftung war. Jetzt aber schon, denn dass sich gleichzeitig in zwei weit voneinander entfernt stehenden Containern ein Feuer entwickelt, ist doch sehr unwahrscheinlich.“ Wäre die Feuerwehr dank der Hinweisgeber nicht so schnell vor Ort gewesen, hätte das Feuer durchaus auf Garage und Haus übergreifen können, so die Einschätzung Rauleders.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat in der Nacht auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Der Polizeiposten Schwaikheim ist erreichbar unter der Telefonnummer 0 71 95/96 90 30.

Brandserie im vergangenen Sommer in Winnenden

Auch die Serie von Bränden, hauptsächlich in Winnenden und hauptsächlich in Mülleimern, ist noch nicht ganz verblasst im Gedächtnis. Sie begann am 7. Juli und gipfelte in der Nacht auf 31. Juli 2022. Hier stand die Tonne so nah an Wohnhäusern am Bengelplatz, dass Rauch in die Wohnungen hätte ziehen und Menschen ernsthaft verletzen hätte können. Dies waren die Fälle laut Zeitungsarchiv:

7. Juli: Container an der Ringstraße bei der Stöckachschule brennt, und es löst jemand die Brandmeldeanlage des Lessing-Gymnasiums aus;

12. Juli: Kleinstbrand an den Müllcontainern des Georg-Büchner-Gymnasiums;

23. Juli: etwa 5000 Euro Schaden, die Feuerwehr verhindert Schlimmeres: Großbrand im Containerstellplatz am Georg-Büchner-Gymnasium;

28. Juli: Ein metallener Papiercontainer beim Wunnebad wird in Brand gesteckt;

29. Juli: Mit einem Papierbehälter und Palettenholz stecken Unbekannte die Skateranlage in Schwaikheim an;

30./31. Juli: Brand am Bengelplatz (der Brand wurde um Mitternacht entdeckt).